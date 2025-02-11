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Питерец.ру » Происшествия » В Сланцах поймали похитителя "умной колонки"

В Сланцах поймали похитителя "умной колонки"

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Опубликовал: Anton78
Фото:
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Полицейские задержали похитителя "умной колонки"  из Сланцев

Ранним утром 9 февраля 2025 года, около 06 часов 40 минут к полицейским Сланцевского района Ленинградской области поступило заявление от 28-летнего местного жителя о том, что неизвестный, разбив стекло, проник в его квартиру в доме 12 по улице Грибоедова и похитил мультимедийную колонку. 

Материальный ущерб составил 30 000 рублей. 

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража). 

Вчера, 10 февраля около дома 14 по улице Кирова города Сланцы сотрудники уголовного розыска по подозрению в совершении указанного преступления задержали 31-летнего неработающего местного жителя. 

Задержанного, ранее неоднократно судимого за различные преступления, поместили в камеру на основании статьи 91 УПК РФ.                                                                                                                                                                                                                  

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть, Сланцевский район, кража
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