В Сланцах поймали похитителя "умной колонки"

Ранним утром 9 февраля 2025 года, около 06 часов 40 минут к полицейским Сланцевского района Ленинградской области поступило заявление от 28-летнего местного жителя о том, что неизвестный, разбив стекло, проник в его квартиру в доме 12 по улице Грибоедова и похитил мультимедийную колонку.

Материальный ущерб составил 30 000 рублей.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража).

Вчера, 10 февраля около дома 14 по улице Кирова города Сланцы сотрудники уголовного розыска по подозрению в совершении указанного преступления задержали 31-летнего неработающего местного жителя.

Задержанного, ранее неоднократно судимого за различные преступления, поместили в камеру на основании статьи 91 УПК РФ.