В Ленобалсти задержали квартирных воров

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий и реализации оперативной информации сотрудниками уголовного розыска возле дома 2 по Ржевской улице по горячим следам задержаны двое мужчин 44 и 48 лет, подозреваемые в квартирной краже.

По версии правоохранителей, злоумышленники, отжав входную дверь, проникли в квартиру дома 78 по Колтушскому шоссе и из шкафчика трюмо похитили 7 ювелирных изделий на общую сумму 158 300 рублей. Их добычей стали серьги и кольца, а также цепь и браслет, в том числе с бриллиантами.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ. Похищенное изъято.

Обоих мужчин задержали в порядке статьи 91 УПК РФ.