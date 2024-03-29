На севере Петербурга поймали наркосбытчика

Накануне, 28 марта 2024 года в результате оперативно-розыскных мероприятий возле дома 53 по Планерной улице сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков при содействии ДПС ГИБДД УМВД России по Приморскому району остановили автомобиль "Хендай Солярис". За рулем иномарки находился 32-летний гражданин, уроженец сопредельного государства.

По оперативным данным, мужчина осуществляет сбыт мелкооптовых партий наркотического средства "мефедрон" на территории Санкт-Петербурга.

В ходе осмотра остановленного автомобиля полицейские обнаружили и изъяли электронные весы, упаковочный материал и 2 свертка, содержащих наркотическое средство "мефедрон" общей массой 249,5 грамм.

Следственным управлением УМВД России по Приморскому району возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30, ч.4 ст.228.1 УК РФ (покушение на незаконный оборот наркотиков).

Подозреваемого поместили в камеру на основании статьи 91 УПК РФ.