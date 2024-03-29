ента новостей

14:10
Антоха МС представит новый альбом на сольном концерте в Петербурге
14:07
На КАД между развязками с Московским шоссе и проспектом Обуховской Обороны перекроют одну полосу
14:00
В Петербурге ищут водителя, сбившего 7-летнего мальчика на Стрельнинском шоссе
13:54
В Петербурге поймали подозреваемого в краже денежных средств с банковской карты пенсионерки
13:46
На севере Петербурга поймали наркосбытчика
13:39
В центре Петербурга поймали мошенника, обманувшего пенсионерку
13:31
В Ленобласти ликвидировали подпольную наркоплантацию
11:15
Роскомнадзор отчитался о взаимодействии с соцсетями по удалению запрещенных материалов
11:08
Закрытие трамвайного движения по Садовой улице
10:15
Зимой дома убирали плохо
09:24
Владельца Telegram призвали бороться с терроризмом
07:43
Киберучения для студентов СПО прошли в Санкт-Петербург
02:44
Волейболистка «Ленинградки» Анастасия Гарелик набрала 15 очков в победном для команды Александра Кашина матче плей-офф Суперлиги с командой «Динамо-Метар»
01:17
Кубок Гагарина – 2024: «Металлург» обыграл «Спартак» 5:3, «Авангард» победил «Локомотив» 3:2
20:19
Волейбольный «Зенит» из Санкт-Петербурга легко преодолел барьер в виде клуба «Газпром-Югра», но дальше будет сложнее
17:56
Полицейские поймали «домушников» похитивших ювелирные украшения и деньги и из коттеджа актрисы в поселке Тярлево
17:03
В Петербурге увековечат имя Токтогон Алтыбасаровой
16:50
Единая карта петербуржца (ЕКП) расширяет свое присутствие в социальной сети ВКонтакте
14:30
Россиян вновь призвали отказаться от использования VPN
14:24
Правительство Петербурга выделило более 7 млн рублей на проект «Книжные аллеи»
13:48
«Волонтёры Победы» и «Единая Россия» проведут историческую игру «1 418», посвящённую событиям Великой Отечественной войны
13:32
В поселке Парголово задержали астраханца за хранение крупной партии наркотиков
13:19
В Парголово под окнами дома обнаружили труп, а в его квартире – нарколабораторию
13:10
В Ленобласти мужчина инвестировал в мошенников 9,5 миллионов рублей
13:04
В Петербурге поймали 19-летнюю курьера мошенников
12:02
В Петербурге мужчина решил оспорить цены на шиномантаж выстрелами из газового пистолета
11:25
«Тайны великой французской кампании» Главный редактор проекта «Россия – Моя история» приглашает на авторскую лекцию
10:59
На КАД между развязками с Шафировским проспектом и Колтушским шоссе перекроют две полосы
10:17
В Петербурге инженер строительной фирмы инвестировал в мошенников почти 15 млн рублей
10:03
В Петербурге прошел благотворительный концерт группы «Пикник»
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » На севере Петербурга поймали наркосбытчика

На севере Петербурга поймали наркосбытчика

0
29
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
Telegram
На севере Петербурга полиция задержала мигранта- наркоторговца

Накануне, 28 марта 2024 года в результате оперативно-розыскных мероприятий возле дома 53 по Планерной улице сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков при содействии ДПС ГИБДД УМВД России по Приморскому району остановили автомобиль "Хендай Солярис". За рулем иномарки находился 32-летний гражданин, уроженец сопредельного государства.

По оперативным данным, мужчина осуществляет сбыт мелкооптовых партий наркотического средства "мефедрон" на территории Санкт-Петербурга.
В ходе осмотра остановленного автомобиля полицейские обнаружили и изъяли электронные весы, упаковочный материал и 2 свертка, содержащих наркотическое средство "мефедрон" общей массой 249,5 грамм.
Следственным управлением УМВД России по Приморскому району возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30, ч.4 ст.228.1 УК РФ (покушение на незаконный оборот наркотиков).
Подозреваемого поместили в камеру на основании статьи 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Приморский район наркотики
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

26-05-2020, 10:50
В Петербурге изъята крупная партия растительных наркотиков
22-03-2019, 10:57
В Кировском районе изъяли партию растительных наркотиков
19-01-2023, 12:07
В центре Петербурга у наркосбытчика изъяли свыше 460 граммов мефедрона
2-08-2022, 12:33
В Петербурге ликвидировали подпольную наркоплантацию
19-04-2019, 11:03
В Петербурге мужчина перевозил наркотики в личном автомобиле
9-07-2020, 11:45
В Петербурге изъята из оборота крупная партия наркотиков

Происшествия на дорогах

0
27
Сегодня, 14:00
В Петербурге ищут водителя, сбившего 7-летнего мальчика на Стрельнинском шоссе
0
179
27-03-2024, 13:15
В Сосновом Бору иномарка сбила 14-летнюю велосипедистку
0
231
27-03-2024, 13:11
В Приморском районе «Лада Ларгус» сбила подростка на пешеходном переходе
0
202
26-03-2024, 13:00
В Приморском районе иномарка сбила 11-летнего велосипедиста
Наверх