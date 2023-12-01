В Любани задержали подозреваемого в грабеже в торговом центре

Накануне днем, 30 ноября 2023 года около 14 часов 00 минут житель Любани, 45-летний мужчина, позвонил в полицию Тосненского района Ленобласти и сообщил о грабеже, совершенном в торговом центре, расположенном на улице Ленина, дом 1 города Любань.

По словам потерпевшего, его атаковал неизвестный мужчина в павильоне и похитил золотую цепочку стоимостью 60 000 рублей. Полицейские, прибывшие на место происшествия, установили, что потерпевшим является 61-летний директор магазина, находящегося в торговом центре. Он получил удар и был ограблен. Важно отметить, что в этот же день, в течение короткого времени, подозреваемый был задержан полицией по горячим следам. Оказалось, что задержанный - 31-летний неработающий мужчина из деревни Коркино.

После нападения потерпевший обратился за медицинской помощью и, получив ее, был отправлен на амбулаторное лечение в удовлетворительном состоянии.

Задержанный был доставлен в полицейский участок для проведения процессуальных мероприятий. Сейчас рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении подозреваемого. Установлено, что ранее этот мужчина уже неоднократно судим. Это может оказать влияние на решение суда и наказание, которое может быть назначено в случае признания его виновным.