В Ленобласти 60-летний житель поселка Новоселье перевел мошенникам более 14,5 млн рублей

Накануне днем, 12 декабря 2024 года около 13 часов к полицейским с заявлением обратился 60-летний мужчина, проживающий в доме по Счастливой улице в поселке Новоселье, Ломоносовского района Ленинградской области, который сообщил о том, что он стал жертвой мошенников.

Мужчина рассказал стражам порядка, что в период с 16 июня по 11 октября 2024 года ему неоднократно звонили неизвестные, которые представлялись сотрудниками силовых ведомств, и, введя его в заблуждение, под предлогом не привлечения к уголовной ответственности, убедили 16 июня передать 3 700 000 рублей курьеру в квартире по месту жительства, а также перевести через различные банкоматы 10 840 000 рублей на неизвестный счет.

Материальный ущерб составил 14 540 000 рублей.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).