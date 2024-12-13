ента новостей

13:39
В ДТП автобуса с троллейбусом на Ленинском проспекте пострадали два человека
13:15
Волейбольный «Зенит» из Петербурга выиграл шестой матч подряд в Суперлиге чемпионата России
13:07
В Петербурге прошел демо-день образовательных проектов «Я-Стартап» и «Startup Junior»
12:26
В Ленобласти 60-летний житель поселка Новоселье перевел мошенникам более 14,5 млн рублей
12:20
В поселке Ульяновка поймали подозреваемого в попытке взлома  банкомата
12:13
В Петербурге поймали двоих подозреваемых в мошенничестве в отношении пенсионерки с Северного проспекта
12:07
Петербурженка с улины Бадаева перевела мошенниками 14,9 млн рублей
11:01
Спрос на жилье падает, а цены растут
10:37
Мошенники используют схему в Telegram
10:07
СПБ в топ-3 по активности путешественников
09:21
Чего хотят петербуржцы в 2025 году?
01:09
После победы над ЦСКА баскетбольный «Зенит» разгромил «Астану» с разницей в 37 очков
22:10
На улице Джона Рида автоледи на иномарке сбила 8-летнего мальчика
19:56
Законодательное Собрание Петербурга отметило 30-летний юбилей
17:06
Доммараджу Гукеш из Индии стал новым чемпионом мира по шахматам: Дин Лижэня в эндшпиле 14-й партии матча в Сингапуре сгубил размен ладей
15:33
Петербургские кёрлингисты стали призерами Кубка России
15:23
В Пушкине открыли второе здание детского сада на Сапёрной улице
15:20
Сосновское сельское поселение заняло 4 место в конкурсе «Лучшая муниципальная практика»
12:05
День Конституции Российской Федерации
11:49
На 2-м Муринском проспекте иномарка насмерть сбала мужчину
11:45
Пенсионерка с проспекта Науки отдала мошенникам около 10 млн рублей
10:58
В Ленобласти иномарка насмерть сбила 85-летнюю мужчину
10:57
На корпоративах бывали эксцессы
10:48
В Невском районе поймали участника конфликта в автобусе
10:31
Опять фиктивно регистрировали мигрантов
10:10
Под Набиуллиной зашаталось кресло?
09:50
Траты на парфюм выросли
20:50
После того, как вратарь СКА Павел Мойсевич не пропустил в матче с «Барысом», Роман Ротенберг заявил: «Железобетонная оборона – то, что нам нужно!»
20:29
Гандбольный «Зенит» одержал важную победу над «Пермскими медведями» со счётом 37:30, Дмитрий Киселёв забил 9 мячей
16:48
В Мариинском дворце прошла тожественная церемония награждения почетными знаками
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти 60-летний житель поселка Новоселье перевел мошенникам более 14,5 млн рублей

В Ленобласти 60-летний житель поселка Новоселье перевел мошенникам более 14,5 млн рублей

0
Опубликовал: Anton78
Фото:
Telegram
Полицейские Ломоносовского района ищут обманувших пенсионера  со Счастливой улицы в Новоселье

Накануне днем, 12 декабря 2024 года около 13 часов к полицейским с заявлением обратился 60-летний мужчина, проживающий в доме по Счастливой улице в поселке Новоселье, Ломоносовского района Ленинградской области, который сообщил о том, что он стал жертвой мошенников.                                                                                                             

Мужчина рассказал стражам порядка, что в период с 16 июня по 11 октября 2024 года ему неоднократно звонили неизвестные, которые представлялись сотрудниками силовых ведомств, и, введя его в заблуждение, под предлогом не привлечения к уголовной ответственности,  убедили 16 июня передать 3 700 000 рублей курьеру в квартире по месту жительства, а также перевести через различные банкоматы 10 840 000 рублей на неизвестный счет.

Материальный ущерб составил 14 540 000 рублей.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть, Ломоносовский район, мошенничество, пенсионеры
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

16-08-2024, 09:56
В Колпино пенсионер перевел мошенникам 3,7 миллиона рублей
15-06-2021, 11:47
В Ленобласти 73-летний мужчина перевел мошенникам 130 тысяч рублей
2-05-2024, 10:04
В Парголово пенсионер перевел мошенникам более 6,2 млн рублей
26-07-2024, 12:46
Пенсионер из деревни Корабсельки перевел мошенникам более 13,4 млн рублей
22-10-2023, 15:20
Пенсионерка из поселка Аннино перевела мошенникам почти миллион рублей
4-02-2024, 13:34
Пенсионерка из Шлиссельбурга перевела мошенникам более 4,7 млн рублей

Происшествия на дорогах

Сегодня, 13:39
В ДТП автобуса с троллейбусом на Ленинском проспекте пострадали два человека
Вчера, 22:10
На улице Джона Рида автоледи на иномарке сбила 8-летнего мальчика
Вчера, 11:49
На 2-м Муринском проспекте иномарка насмерть сбала мужчину
Вчера, 10:58
В Ленобласти иномарка насмерть сбила 85-летнюю мужчину
Наверх