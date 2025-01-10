В Петербурге поймали псевдопокупателя, подозреваемого в квартирном грабеже

30 декабря к полицейским Приморского района Петербурга обратился 34-летний житель дома 11 по Комендантскому проспекту. Мужчина рассказал стражам порядка о том, что неизвестный в его же квартире, применив физическую силу, отобрал у него 65 тысяч рублей.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что в квартиру, под предлогом покупки ноутбука приехал неизвестный мужчина, который, применив физическую силу, похитил 65 000 рублей, которые находились в комоде, после чего с места происшествия скрылся.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж).

Вчера, 9 января сотрудники уголовного розыска возле дома 44 по улице Подводника Кузьмина по подозрению в совершении указанного преступления задержали 27-летнего неработающего гражданина.

Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ.