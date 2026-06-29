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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти «Камаз» насмерть сбил 30-летнего пешехода

В Ленобласти «Камаз» насмерть сбил 30-летнего пешехода

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Опубликовал: Антон78
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Полицейские проводят проверку по факту смертельного ДТП во Всеволожском районе  Ленобласти

Накануне днем, 28 июня около 14:35, на 25-м километре автотрассы «Санкт-Петербург – Матокса» произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие.

Водитель грузовика «Камаз», 46-летний уроженец Центральной Азии, сбил 30-летнего пешехода. Пешеход двигался навстречу по обочине и неожиданно вышел на проезжую часть. От полученных травм пострадавший скончался на месте аварии до прибытия медицинских работников.

В отношении водителя составлены административные протоколы по нескольким статьям КоАП РФ: части 1 статьи 11.23, части 2 статьи 12.37 и части 1 статьи 12.5.1. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Все по теме: Ленобласть, Всеволожский район, ДТП
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