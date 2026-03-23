На КАД в Ломоносовском районе иномарка насмерть сбила 12-летнего пешехода

Накануне вечером, 22 марта около 19 часов 55 минут на 89-м километре внешнего кольца КАД, трасса «А-118», в Ломоносовском районе Ленинградской области, произошло трагическое дорожно-транспортное происшествие. Водитель автомобиля Volkswagen Polo, 48 лет, сбил 12-летнего школьника, шестиклассника, который перебегал проезжую часть в неположенном месте.

Вследствие полученных травм ребенок скончался на месте происшествия.

Правоохранительные органы проводят проверку по факту данного инцидента. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.