Питерец.ру » Происшествия » На КАД в Ломоносовском районе иномарка насмерть сбила 12-летнего пешехода

На КАД в Ломоносовском районе иномарка насмерть сбила 12-летнего пешехода

Опубликовал: Антон78
Полицейские проводят проверку по факту ДТП в Ломоносовском районе Ленобласти, в котором погиб 12-летний пешеход

Накануне вечером, 22 марта около 19 часов 55 минут на 89-м километре внешнего кольца КАД, трасса «А-118», в Ломоносовском районе Ленинградской области, произошло трагическое дорожно-транспортное происшествие. Водитель автомобиля Volkswagen Polo, 48 лет, сбил 12-летнего школьника, шестиклассника, который перебегал проезжую часть в неположенном месте.

Вследствие полученных травм ребенок скончался на месте происшествия.

Правоохранительные органы проводят проверку по факту данного инцидента. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Все по теме: Ленобласть, Ломоносовский район, КАД, ДТП, пострадавший пешеход, дети
