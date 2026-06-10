В Петербурге в ДТП пострадали водитель питбайка и четырехлетний пассажир иномарки

Накануне днем, 9 июня около 14:20 у перекрёстка Ленинского проспекта и проспекта Героев произошло ДТП. 15-летний подросток, управляя электрическим питбайком, врезался в автомобиль Mitsubishi.

Вследствие аварии пострадали два человека: водитель питбайка и четырёхлетний пассажир Mitsubishi. Они оба были госпитализированы. Состояние водителя питбайка оценивается как тяжёлое, а пассажира автомобиля – как средней степени тяжести.

По данному инциденту начато разбирательство. Сотрудники правоохранительных органов работают над установлением всех деталей произошедшего.