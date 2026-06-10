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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге в ДТП пострадали водитель питбайка и четырехлетний пассажир иномарки

В Петербурге в ДТП пострадали водитель питбайка и четырехлетний пассажир иномарки

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Опубликовал: Антон78
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Полицейские проводят проверку по факту ДТП с двумя несовершеннолетними

Накануне днем, 9 июня около 14:20 у перекрёстка Ленинского проспекта и проспекта Героев произошло ДТП. 15-летний подросток, управляя электрическим питбайком, врезался в автомобиль Mitsubishi.

Вследствие аварии пострадали два человека: водитель питбайка и четырёхлетний пассажир Mitsubishi. Они оба были госпитализированы. Состояние водителя питбайка оценивается как тяжёлое, а пассажира автомобиля – как средней степени тяжести.

По данному инциденту начато разбирательство. Сотрудники правоохранительных органов работают над установлением всех деталей произошедшего.

Все по теме: Красносельский район, ДТП
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