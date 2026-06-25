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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге будут судить пособника дистанционных мошенников

В Петербурге будут судить пособника дистанционных мошенников

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Опубликовал: Антон78
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Пособник дистанционных мошенников предстанет перед судом в Санкт-Петербурге

Следователи ГСУ ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области направили в суд уголовное дело, касающееся одного из членов преступной группы, обвиняемого в мошенничестве с деньгами граждан.

На скамье подсудимых окажется 34-летний житель Санкт-Петербурга.

Следствие установило, что обвиняемый, действуя совместно с подельниками, за вознаграждение предоставлял свои банковские карты и доступ к онлайн-банкингу для получения и обналичивания похищенных средств. Он также приобретал SIM-карты для регистрации фейковых аккаунтов в мессенджерах, которые передавались мошенникам для обзвона граждан. В некоторых случаях он сам рассылал сообщения потенциальным жертвам о якобы совершающихся против них преступлениях и взломах аккаунтов на портале «Госуслуги».

В период с января 2023 года по август 2024 года при участии обвиняемого было совершено 106 эпизодов дистанционных хищений и попыток их совершения. Общая сумма ущерба, причиненного потерпевшим, превысила 80 миллионов рублей.

Ранее, в августе 2024 года, сотрудники профильного управления МВД России пресекли деятельность подозреваемого и одного из его сообщников.

Уголовное дело в отношении обвиняемого, возбужденное по статьям 158, 159, а также применительно к части 3 статьи 30, статьям 158 и 159 УК РФ, с утвержденным обвинительным заключением передано в Приморский районный суд Санкт-Петербурга.

Подсудимый ожидает судебного решения, находясь под стражей.

Дела в отношении ранее задержанного подельника и других неустановленных лиц, причастных к данным преступлениям, выделены в отдельное производство. Расследование продолжается.

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