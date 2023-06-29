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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге завершено расследование уголовного дела об интернет-мошенничестве

В Петербурге завершено расследование уголовного дела об интернет-мошенничестве

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Опубликовал: Anton78
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Ирина Волк: В Санкт-Петербурге завершено расследование уголовного дела об интернет-мошенничестве

«Следователями Главного следственного управления ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении участников организованной группы. Житель Уфы, петербуржец и его сожительница обвиняются в мошенничестве под видом интернет-торговли.

По версии следствия, злоумышленники действовали с декабря 2020 по апрель 2021 года. Ими руководили анонимные кураторы, которые находились за пределами России. Фигуранты создавали копии известных интернет-сайтов, на которых предлагали приобрести различную бытовую технику и электронику по ценам значительно ниже рыночных.

Непременным условием сделки была полная предоплата товара. Деньги предлагали переводить на банковскую карту частного лица, реквизиты которой указывались на сайте. После того как покупатель совершал транзакцию, продавцы присваивали средства и переставали выходить на связь. От противоправной деятельности пострадали 308 жителей разных регионов России. Общая сумма ущерба составила порядка семи миллионов рублей.

В ходе предварительного расследования установлено, что участники группы из Санкт-Петербурга отвечали за поиск граждан, оформлявших на свое имя банковские карты. Их данные передавали фигуранту из Уфы, который переправлял эти сведения для публикации на интернет-сайтах аферистов. В дальнейшем поступающие деньги переводили на другие счета и обналичивали.

После задержания участников криминальной схемы в их квартирах полицейскими проведены обыски. Изъяты банковские карты, средства связи и другие предметы, имеющие доказательственное значение.

В настоящее время расследование завершено, уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Красносельский районный суд города Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
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