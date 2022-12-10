В Петербурге будут судить группу автоугонщиков

Завершено расследование уголовного дела в отношении 3 участников организованной группы, совершившей хищения автомобилей корейского и японского производства.

В период с апреля 2021 по август 2021 на территории Петербурга и Ленинградской области группа злоумышленников похищала автомобили. Группу возглавил 42-летний работник автосервиса. Злоумышленники использовали радиостанции, средства подавления радиосигналов, подложные регистрационные знаки, как на автомобилях сопровождения, так и на похищенных ТС.

Так, в апреле 2021 года из Кировского района Ленинградской обалсти были похищены автомобили «Хендэ Туссан» и «Хендэ Санта Фе», а в августе того же года, из Выборгского района СПб похитили «Ниссан Мурано».

Возбуждены уголовные дела по ст. 158 УК РФ (кража).

Избрана избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в Выборгский районный суд Петрбурга.