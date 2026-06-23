В Петербурге задержали подозреваемого в краже ювелирных изделий на миллион рублей

Жительница Красногвардейского района Санкт-Петербурга, 55 лет, сообщила в правоохранительные органы о краже принадлежащих ей и мужу ювелирных украшений. По предварительной информации, инцидент произошел 9 июня с 19:00 до 23:30. Предполагаемый преступник, находясь в квартире на Таллинской улице в качестве гостя, выкрал изделия из шкатулки. Ущерб оценивается в один миллион рублей.

В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность и задержали предполагаемого виновника. Задержание произошло у одного из домов на проспекте Ударников. Им оказался 23-летний неработающий петербуржец.

Установлено, что похищенные ювелирные изделия были сданы задержанным в ломбард. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 158, часть 3 Уголовного кодекса Российской Федерации. Избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.