ента новостей

22:09
В центре Петербурга в массовом ДТП пострадало четыре человека
21:21
На Ириновском проспекте молодой парень на каршеринге сбил двух маленьких девочек
20:56
В Петрбурге почтили память жертв теракта на станции метро «Технологический институт»
13:36
В Ленобласти на трассе «Сортавала» в ДТП с грузовиком погибла 49-летняя пассажирка иномарки
13:30
В Петербурга раскрыли кражу техники со склада, совершенную полтора года назад
13:24
В Петербурге раскрыли грабеж трехлетней давности
13:16
В Петербурге подросток стрелял из пневматики по припаркованным во дворе автомобилям
12:06
В Петербурге поймали дропа из Удмуртии за обман пенсионерки
10:52
В Петербурге полицейские задержали группу наркоплантаторов
20:06
На участке КАД между развязками с Мурманским шоссе и Октябрьской набережной перекроют одну полосу
20:02
Разработка детской литературы, обновление ФГОС и подготовка кочевых педагогов
13:08
Молодежный оркестр «Серебряные струны» Герценовского университета выступил для гостей ПМОФ-2026
13:04
На пять месяцев полностью перекроют внешнее кольцо КАД
12:56
В Ленобласти подвели итоги IV Архитектурного конкурса
12:51
В Петербурге с 4 апреля в двух района ограничат движение транспорта
12:33
В Ленобласти полицейские ликвидировали производство мефедрона
12:26
В Красногвардейском районе выявили факт незаконной миграции
12:20
В Тихвине задержали женщину, обокравшую своего бывшего мужа
12:13
В Приморском районе задержали женщину-дропа, обманувшую пенсионерку
12:08
В Петербурге задержали жителя Кудрово, обманувший пенсионерку
12:02
В центре Петербурга задержали группу молодых людей, избивших прохожего
20:14
В Петербурге нового прокурора представили коллективу ведомства
20:07
Беглов обсудил с главой Республики Мордовия вопросы сотрудничества
19:59
Седьмая международная конференция «Русский театр за рубежом как институт русской культуры»
19:57
В ТЮЗе пройдет XXVII Международный Брянцевский фестиваль
19:53
В городе Сланцы в ДТП с иномаркой погиб мотоциклист
11:44
В Петербурге пройдет Х Петербургский международный молодежный форум труда
10:09
В Петербурге задержали пособницу мошенников, обманувших пенсионерку из Металлстроя
10:05
На Витебском проспекте пьяный мужчина стрелял из ружья из окна квартиры
23:36
На КАД между развязками с автодорогой Петербург-Матокса (Мурино) и Шафировским проспектом перекроют одну полосу
В Ленобласти на трассе «Сортавала» в ДТП с грузовиком погибла 49-летняя пассажирка иномарки

В Ленобласти на трассе «Сортавала» в ДТП с грузовиком погибла 49-летняя пассажирка иномарки

Опубликовал: Антон78
Полицейские проводят проверку по факту смертельного ДТП в Приозерском районе

На 47-м километре трассы «Сортавала» в Приозерском районе Ленобласти 2 апреля около 12:45 произошло ДТП, в котором погибла 49-летняя женщина. Авария случилась, когда 79-летняя водительница автомобиля Ford Kuga, двигаясь в сторону Петербурга, не соблюла безопасную дистанцию и врезалась в грузовик Scania, двигавшийся впереди.

Пострадавшая водитель Ford Kuga, 79 лет, была доставлена в больницу в состоянии средней тяжести. Её 49-летняя пассажирка скончалась на месте происшествия от травм, полученных в результате столкновения.

По данному инциденту начата проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Все по теме: Ленобласть, Приозерский район, ДТП
Похожие публикации

25-04-2023, 09:48
На трассе М-10 иномарка влетела в грузовик. Погибла 15-летняя пассажирка, еще четверо госпитализированы
17-12-2023, 21:03
В Ленобласти на трассе "Сортавала" в ДТП с грузовиком погибля водитель «Шевроле»
9-06-2023, 11:13
На 21 километре трассы «Сортавала» произошло смертельное ДТП
15-04-2023, 13:04
На трассе «Кола» лоб в лоб столкнулись две иномарки. Оба водителя погибли
12-06-2019, 12:58
В Ленобласти в ДТП погибла женщина
17-06-2024, 09:39
В Ленобласти столкнулись большегруз и «Лада». Одна пассажирка погибла, двое госпитализированы

Происшествия на дорогах

3-04-2026, 22:09
В центре Петербурга в массовом ДТП пострадало четыре человека
3-04-2026, 21:21
На Ириновском проспекте молодой парень на каршеринге сбил двух маленьких девочек
3-04-2026, 13:36
В Ленобласти на трассе «Сортавала» в ДТП с грузовиком погибла 49-летняя пассажирка иномарки
1-04-2026, 19:53
В городе Сланцы в ДТП с иномаркой погиб мотоциклист
Наверх