В Ленобласти на трассе «Сортавала» в ДТП с грузовиком погибла 49-летняя пассажирка иномарки

На 47-м километре трассы «Сортавала» в Приозерском районе Ленобласти 2 апреля около 12:45 произошло ДТП, в котором погибла 49-летняя женщина. Авария случилась, когда 79-летняя водительница автомобиля Ford Kuga, двигаясь в сторону Петербурга, не соблюла безопасную дистанцию и врезалась в грузовик Scania, двигавшийся впереди.

Пострадавшая водитель Ford Kuga, 79 лет, была доставлена в больницу в состоянии средней тяжести. Её 49-летняя пассажирка скончалась на месте происшествия от травм, полученных в результате столкновения.

По данному инциденту начата проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.