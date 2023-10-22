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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали подозреваемого в нападении на таксиста

В Петербурге задержали подозреваемого в нападении на таксиста

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Опубликовал: Anton78
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Полицейскими Василеостровского района задержан подозреваемый в нападении на таксиста

В минувший четверг к полицейским Василеостровского района Петербурга обратился 68-летний водитель такси, который сообщил, что когда около 01 часа 30 минут 19 октября прибыв по заявке и взяв в качестве пассажиров неизвестных мужчину и женщину, доставил их к дому 47 корпус 4 по Гаванской улице.
Однако, по прибытии на место назначения, вместо оплаты мужчина - пассажир его избил, а дама брызнула ему в лицо содержимым газового баллончика. После чего нападавшие, похитив из салона такси два мобильных телефона - «Самсунг А720» и «ZTE V10», скрылись.
21 октября 2023 года около 14 часов 50 минут возле дома 3 по Будапештской улице полицейские по подозрению в причастности к этому преступлению задержали 26-летнего автослесаря.
Возбуждено уголовное дело части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж).
Подозреваемого поместили в камеру на основании статьи 91 УПК РФ.
Ранее задержанный был неоднократно судим, в том числе, за грабежи.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Васильевский остров грабеж такси
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