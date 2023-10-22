В Петербурге задержали подозреваемого в нападении на таксиста

В минувший четверг к полицейским Василеостровского района Петербурга обратился 68-летний водитель такси, который сообщил, что когда около 01 часа 30 минут 19 октября прибыв по заявке и взяв в качестве пассажиров неизвестных мужчину и женщину, доставил их к дому 47 корпус 4 по Гаванской улице.

Однако, по прибытии на место назначения, вместо оплаты мужчина - пассажир его избил, а дама брызнула ему в лицо содержимым газового баллончика. После чего нападавшие, похитив из салона такси два мобильных телефона - «Самсунг А720» и «ZTE V10», скрылись.

21 октября 2023 года около 14 часов 50 минут возле дома 3 по Будапештской улице полицейские по подозрению в причастности к этому преступлению задержали 26-летнего автослесаря.

Возбуждено уголовное дело части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж).

Подозреваемого поместили в камеру на основании статьи 91 УПК РФ.

Ранее задержанный был неоднократно судим, в том числе, за грабежи.