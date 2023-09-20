ента новостей

12:56
На севере Петербурга задержали подозреваемых в налете на аптеку
12:49
В Петербурге задержали студента, обманувшего пенсионерку
12:38
В Парголово задержали подозреваемого в стрельбе у пивного магазина
11:33
Петербургские росгвардейцы задержали подозреваемых в приобретении наркотических веществ
11:30
В Приморском районе иномарка сбила 10-летнего школьника на самокате
11:24
В Киришах задержали двух подозреваемых в мошенничестве в отношении пожилой женщины
11:11
Полицейские задержали двоих автоугонщиков за кражи иномарок в Ленобласти
09:28
В Петербурге пресечена противоправная деятельность в сфере регистрации транспортных средств
23:59
«Краснодар», «Спартак» и «Крылья Советов» одержали победы в своих матчах Кубка России 19 сентября
20:15
Петербургское хоккейное «Динамо» разгромлено в Барнауле клубом «Динамо-Алтай», счёт – 4:1 в пользу команды Дмитрия Пархоменко
20:07
Ждём несчастного случая? Народный фронт в Петербурге выявил ещё три сломанных детских площадки
20:04
В Петербурге заседания клуба беременных и мам прошли в стиле барби
18:42
Новокузнецкий «Металлург» обыграл «СКА-Неву» с футбольным счётом 1:0 в матче чемпионата ВХЛ
17:32
В Мариинском дворце состоялся традиционный торжественный приём многодетных семей
14:51
Любани могут присвоить почетное звание «Город воинской доблести»
14:45
В двух районах Петербурга с 21 сентября планируются ограничения дорожного движения
12:26
В Петербурге задержали подозреваемого в убийстве жены в Сосновом Бору
12:05
В Ленобласти задержали двоих подозреваемых в уличном разбое
11:54
В Красногвардейском районе автоледи на иномарке сбила 7-летнего мальчика
11:47
В Петербурге автоледи на иномарке сбила 14-летнюю девочку
11:36
В Кировском районе задержан подозреваемый в обмане пенсионерки
11:31
В Кудрово задержали мигранта, стрелявшего из сигнального пистолета на КАД
11:24
В Петербурге пенсионер инвестировал в мошенников почти 4 млн рублей
11:16
В Калининском районе задержали троих подозреваемых в уличном грабеже
10:50
В Петербурге полицейские провели антиалкогольный рейд
23:34
ВХЛ: «СКА-Нева» в овертайме победила в Барнауле «Динамо-Алтай», а петербургское хоккейное «Динамо» разгромило «Омские Крылья», счёт – 5:2
23:10
Петербургское футбольное «Динамо» обыграло в дерби дубль «Зенита», единственный гол в матче забил Никита Танков
20:31
Петербургская «Звезда» разгромила «Балтику-БФУ» в 9-м туре третьего футбольного дивизиона, дубль сделал Максим Андреев
15:38
У пользователей Telegram появятся криптокошельки
13:14
В Петербурге прошёл финал соревнований по скоростному маневрированию на пожарных автомобилях «ТРАССА-01»
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали студента, обманувшего пенсионерку

В Петербурге задержали студента, обманувшего пенсионерку

0
38
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
Telegram
Полицейскими Красносельского района задержан студент-первокурсник, подозреваемый в мошенничестве в отношении пенсионерки

Накануне утром около 07 часов 30 минут в результате оперативно-розыскных мероприятий опергруппой уголовного розыска возле дома 7 корпус 1 по Яковлевскому переулку по подозрению в совершении преступления задержан местный житель, 20-летний студент первого курса одного из ВУЗов Петербурга.
Задержанного подозревают в мошенничестве в отношении 76-летней пенсионерки, совершенном 28 августа этого года под легендой получения денег за, якобы, освобождение от ответственности в ДТП дочери потерпевшей.
В тот день пойманная на уловку мошенника пенсионерка с балкона своей квартиры сбросила злоумышленнику пакет с деньгами: 482 592 рублями.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество).
Студента поместили в камеру на основании статьи 91 УПК РФ.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Красносельский район мошенничество пенсионеры
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

6-07-2023, 13:14
В Петербурге задержали афериста обманувшего пенсионера
30-08-2023, 10:43
В Петербурге задержан подозреваемый в мошенничестве в отношении пенсионеров
15-04-2023, 12:43
В Кировском районе поймали мошенника обманувшего пенсионерку
21-07-2023, 15:26
В Петербурге задержали подозреваемого в обмане пенсионерки
Вчера, 11:36
В Кировском районе задержан подозреваемый в обмане пенсионерки
Сегодня, 11:24
В Киришах задержали двух подозреваемых в мошенничестве в отношении пожилой женщины

Происшествия на дорогах

0
59
Сегодня, 11:30
В Приморском районе иномарка сбила 10-летнего школьника на самокате
0
103
Вчера, 11:54
В Красногвардейском районе автоледи на иномарке сбила 7-летнего мальчика
0
107
Вчера, 11:47
В Петербурге автоледи на иномарке сбила 14-летнюю девочку
0
191
18-09-2023, 12:36
В Красногвардейском районе самосвал насмерть сбил мужчину на электросамокате
Наверх