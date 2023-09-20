В Петербурге задержали студента, обманувшего пенсионерку

Накануне утром около 07 часов 30 минут в результате оперативно-розыскных мероприятий опергруппой уголовного розыска возле дома 7 корпус 1 по Яковлевскому переулку по подозрению в совершении преступления задержан местный житель, 20-летний студент первого курса одного из ВУЗов Петербурга.

Задержанного подозревают в мошенничестве в отношении 76-летней пенсионерки, совершенном 28 августа этого года под легендой получения денег за, якобы, освобождение от ответственности в ДТП дочери потерпевшей.

В тот день пойманная на уловку мошенника пенсионерка с балкона своей квартиры сбросила злоумышленнику пакет с деньгами: 482 592 рублями.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Студента поместили в камеру на основании статьи 91 УПК РФ.