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Питерец.ру » Происшествия » На улице Пограничника Гарькавого иномарка насмерть сбила пенсионерку

На улице Пограничника Гарькавого иномарка насмерть сбила пенсионерку

0
33
Опубликовал: Anton78
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Полицейские проводят проверку по факту смертельного ДТП в Красносельском районе

Сегодня вечером, 28 октября около 18 часов 50 минут возле дома 7/21 по улице Пограничника Гарькавого, в Красносельском районе Петербурга 28-летний водитель на автомобиле "Форд фиеста" совершил наезд на 77-летнюю женщину - пешехода, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате дорожного происшествия пожилая женщина скончалась на месте происшествия.
По факту ДТП сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Красносельский район ДТП пострадавший пешеход пенсионеры
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