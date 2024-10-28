Сегодня вечером, 28 октября около 18 часов 50 минут возле дома 7/21 по улице Пограничника Гарькавого, в Красносельском районе Петербурга 28-летний водитель на автомобиле "Форд фиеста" совершил наезд на 77-летнюю женщину - пешехода, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате дорожного происшествия пожилая женщина скончалась на месте происшествия.
По факту ДТП сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку.
На улице Пограничника Гарькавого иномарка насмерть сбила пенсионерку
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Опубликовал: Anton78
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Полицейские проводят проверку по факту смертельного ДТП в Красносельском районе
Сегодня вечером, 28 октября около 18 часов 50 минут возле дома 7/21 по улице Пограничника Гарькавого, в Красносельском районе Петербурга 28-летний водитель на автомобиле "Форд фиеста" совершил наезд на 77-летнюю женщину - пешехода, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
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