На улице Пограничника Гарькавого иномарка насмерть сбила пенсионерку

Сегодня вечером, 28 октября около 18 часов 50 минут возле дома 7/21 по улице Пограничника Гарькавого, в Красносельском районе Петербурга 28-летний водитель на автомобиле "Форд фиеста" совершил наезд на 77-летнюю женщину - пешехода, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате дорожного происшествия пожилая женщина скончалась на месте происшествия.

По факту ДТП сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку.