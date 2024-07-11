Во Мге юноша на питбайке сбил подростка

Накануне ночью, 10 июля 2024 года около 00 часов 40 минут в Кировском районе Ленинградской области возле дома 55 по улице Железнодорожная поселка Мга, неустановленный водитель, управляя питбайком, вне зоны пешеходного перехода совершил наезд на 17-летнего юношу, после чего скрылся с места происшествия.

В результате дорожного происшествия юношу госпитализировали в тяжелом состоянии.

В тот же день вечером, 10 июля около 17 часов 10 минут возле дома 1 по улице Набережная поселка Мга экипаж ГАИ был задержал 17-летнего петербуржца.

В отношении него вынесли определение о возбуждении дела об административном правонарушении по ст. 12.27 ч.2 (Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием), ст.12.24 (Нарушение правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего) КоАП РФ.

По факту ДТП полицейские проводят проверку.