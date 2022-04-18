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Питерец.ру » Происшествия » Полицейские в Мурино с поличным задержали фальшивомонетчика

Полицейские в Мурино с поличным задержали фальшивомонетчика

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ГУ МВД
В Мурино с поличным задержан фальшивомонетчик. 29-летний мужчина продал оперативнику 20 пятитысячных купюр

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействию коррупции ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области совместно с сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействию коррупции УМВД России по Московскому району Санкт-Петербурга в рамках отработки оперативной информации о возможном сбыте поддельных денежных купюр различного номинала на территории города и области установили причастность мужчины к обороту поддельных денежных купюр.

Полицейские решили пресечь противоправную деятельность с помощью оперативного эксперимента и задержать фальшивомонетчика с поличным. В кротчайшие сроки была подготовлена спецоперация, однако на первую встречу предполагаемый сбытчик не пришел. Задержать подозреваемого удалось лишь на следующий день у дома по проспекту Авиаторов Балтики в городе Мурино. Злоумышленником оказался 29-летний мужчина, который продал за 18 тысяч рублей гражданину, участвующему в закупке, поддельные банковские билеты ЦБ РФ в количестве 20 штук, номиналом 5000 рублей каждая.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 186 УК РФ (изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг). Мужчина задержан на основании статьи 91 УПК РФ.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление дополнительных эпизодов преступной деятельности задержанного.

Источник: ГУ МВД
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