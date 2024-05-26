Накануне вечером, 25 мая 2024 года около 17 часов 25 минут возле дома 4 по улице Жукова 49-летний водитель автомобиля «Хавал Дарго», двигаясь по улице Жукова от Кондратьевского проспекта в сторону Феодосийской улицы, в зоне остановки общественного транспорта совершил наезд на выходящего из трамвая без сопровождения взрослых 10-летнего мальчика.
В результате дорожно-транспортного происшествия ребенка госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.
По факту ДТП полицейские проводят проверку.
В Калининском районе иномарка сбила выходящего из трамвая 10-летнего мальчика
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Опубликовал: Anton78
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Полицейские Калининского района проводят проверку по факту ДТП, в котором пострадал выходивший из трамвая ребенок
Накануне вечером, 25 мая 2024 года около 17 часов 25 минут возле дома 4 по улице Жукова 49-летний водитель автомобиля «Хавал Дарго», двигаясь по улице Жукова от Кондратьевского проспекта в сторону Феодосийской улицы, в зоне остановки общественного транспорта совершил наезд на выходящего из трамвая без сопровождения взрослых 10-летнего мальчика.
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