В Калининском районе иномарка сбила выходящего из трамвая 10-летнего мальчика

Накануне вечером, 25 мая 2024 года около 17 часов 25 минут возле дома 4 по улице Жукова 49-летний водитель автомобиля «Хавал Дарго», двигаясь по улице Жукова от Кондратьевского проспекта в сторону Феодосийской улицы, в зоне остановки общественного транспорта совершил наезд на выходящего из трамвая без сопровождения взрослых 10-летнего мальчика.

В результате дорожно-транспортного происшествия ребенка госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

По факту ДТП полицейские проводят проверку.