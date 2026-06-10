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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали мужчину, отомстившего за сбитого кота поджогом иномарки

В Петербурге задержали мужчину, отомстившего за сбитого кота поджогом иномарки

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Опубликовал: Антон78
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Полицейские Московского района Петербурга задержали мужчину, отомстившего за сбитого кота поджогом иномарки

В Московском районе Петербурга задержан 66-летний пенсионер, подозреваемый в поджоге автомобилей. Инцидент произошел 11 января, когда на парковке возле дома №7 по Дунайскому проспекту неизвестный поджег минивэн Hyundai H1. Огонь быстро распространился, уничтожив пять автомобилей и повредив еще один.

По данным следствия, задержанный, проживающий в том же доме, совершил поджог в январе этого года. Мотивом преступления, по его словам, стала месть владельцу минивэна. Как пояснил подозреваемый, он решил отомстить после того, как его кот погиб под колесами автомобиля этого водителя.

По данному факту 28 января было возбуждено уголовное дело по статье "Умышленные уничтожение или повреждение имущества" (ч. 2 ст. 167 УК РФ). Задержание подозреваемого произошло 8 июня в ходе оперативно-розыскных мероприятий.

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