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Открытие XIII Международного военно-морского салона «ФЛОТ-2026»

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
ВКонтакте
В Международном военно-морском салоне «ФЛОТ-2026» участвуют 210 компаний из России и дружественных стран, более 30 из них представляют Петербург

В Кронштадте прошла торжественная церемония открытия XIII Международного военно-морского салона «ФЛОТ-2026». Событие посетили высокопоставленные лица, включая помощника Президента России Николая Патрушева, полномочного представителя Президента России в СЗФО Игоря Руденю, губернатора Александра Беглова и главнокомандующего Военно-Морским Флотом России Александра Моисеева. Во время церемонии были подняты флаги России. Зрителей порадовали своим мастерством прославленные авиационные группы «Русские витязи» и «Стрижи».

Выставка продлится до 14 июня в Музее военно-морской славы. Более 200 отечественных оборонных предприятий, множество из которых базируются в Петербурге, представили свою продукцию. В выставке также приняли участие компании из Беларуси, Индии и Китая. Салон привлек 27 зарубежных делегаций, включая представителей военно-морских сил и вооруженных сил из разных стран.

Николай Патрушев подчеркнул, что основными темами салона являются морские беспилотные системы, арктический флот и цифровая трансформация судостроения. Он также упомянул обсуждение создания Морского центра Российской Федерации как ключевого элемента развития морской деятельности страны.

Александр Беглов подчеркнул, что салон укрепит статус России как морской державы и подтвердит значимость Петербурга в судостроении. На городских верфях сейчас строятся более 40 судов различных типов. Губернатор отметил успехи петербургских предприятий в достижении технологического суверенитета и применении передовых отечественных технологий. Он также выделил способность корабелов быстро адаптироваться к вызовам, особенно в сфере беспилотных систем и морской робототехники. Беглов напомнил, что Кронштадт, историческое место зарождения российского флота, переживает масштабное обновление, становясь вновь важным центром морской славы.

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