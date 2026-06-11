В Ленобласти подросток пострадал после ДТП на квадроцикле

Накануне около полудня, в деревне Аннолово, расположенной в Тосненском районе Ленинградской области, произошло дорожно-транспортное происшествие. Участником аварии стал несовершеннолетний, управлявший квадроциклом.

По имеющейся предварительной информации, 12-летний подросток, находясь за рулем квадроцикла марки RATO ATV двигался от автодороги «Павловск — Косые Мосты» в сторону улицы Ореховой, не справился с управлением, в результате чего квадроцикл опрокинулся.

Вследствие происшествия подросток получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение для оказания помощи.

В данный момент сотрудники правоохранительных органов ведут работу по установлению всех деталей и причин случившегося.