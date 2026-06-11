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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти подросток пострадал после ДТП на квадроцикле

В Ленобласти подросток пострадал после ДТП на квадроцикле

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Опубликовал: Антон78
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Полиция проводит проверку по факту ДТП с участием 12-летнего водителя квадроцикла

Накануне около полудня, в деревне Аннолово, расположенной в Тосненском районе Ленинградской области, произошло дорожно-транспортное происшествие. Участником аварии стал несовершеннолетний, управлявший квадроциклом.

По имеющейся предварительной информации, 12-летний подросток, находясь за рулем квадроцикла марки RATO ATV двигался от автодороги «Павловск — Косые Мосты» в сторону улицы Ореховой, не справился с управлением, в результате чего квадроцикл опрокинулся.

Вследствие происшествия подросток получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение для оказания помощи.

В данный момент сотрудники правоохранительных органов ведут работу по установлению всех деталей и причин случившегося. 

Все по теме: Ленобласть, Тосненский район, ДТП, квадроцикл, дети
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