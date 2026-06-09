ента новостей

20:32
На трассе «Скандинавия» ограничат пропускную способность на участке от Белоострова до Цвелодубово
14:29
Петербургское «Динамо» на выезде обыграло «Балтику-2» — 1:3
12:14
Беглов почтил память Петра I в честь 354-й годовщины со дня его рождения
12:07
В Ленобласти задержали скрывшегося водителя-участника ДТП, сбившего несовершеннолетнего на электровелосипеде
11:57
В Петербурге задержали молодых людей за поджог иномарки
11:51
На КАД между развязками с Московским и Таллиннским шоссе перекроют две полосы
11:46
В Петербурге подростки ограбили цветочный магазин
11:43
В Петербурге задержали жителя Ростовской области за разбойное нападение
11:37
В Петербурге юноша отобрал вещи у другого подростка
11:32
В Петербурге полицейские искали мигрантов на улице Правды
20:33
В Петербурге фиксирует всплеск вандализма на территориях зеленых насаждений
20:20
Выставка TODAYOLDS «Зеленое солнце»
20:16
Выставка Александра Коряшкина «Пролог»
20:12
На КАД между развязками с Гостилицким и Ропшинским шоссе перекроют две полосы движения
20:09
Выставка «Эрте. Гений ар‑деко» в Санкт‑Петербурге
20:05
На КАД между развязками с автодорогой Санкт-Петербург-Матокса и Рябовским шоссе перекроют две полосы
11:08
На Приморском шоссе иномарка сбила двух велосипедистов, один из них погиб
10:58
На КАД в ДТП погиб пешеход
10:55
На Пискаревском проспекте пьяный водитель иномарки устроил ДТП с двумя автобусами
10:48
Гастроли Архангельского театра драмы имени М.В. Ломоносова в Санкт-Петербурге
10:22
Изменили дату перекрытия съезда на развязке КАД с проспектом Культуры
10:17
Открыт прием заявок на VII Международный Тихвинский кинофестиваль
15:35
Съезд с внутреннего кольца КАД на Московское шоссе полностью перекроют
12:40
В Петербурге съезд с КАД на проспект Культуры полностью перекроют
11:15
Выставка «Пабло Пикассо. Параграфы»
11:09
В Петербурге задержали агрессивную пассажирку, напавшую на таксиста
11:04
В Пушкине иномарка сбила 17-летнюю девушку-пешехода
11:01
На КАД иномарка насмерть сбила пешехода
10:54
В Петербурге поймали 19-летнего курьера телефонных мошенников
19:58
В Ленобласти в ДТП с грузовиком погиб водитель «Лады Ларгус»
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге подростки ограбили цветочный магазин

В Петербурге подростки ограбили цветочный магазин

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские Адмиралтейского района Петербурга задержали подростков за грабёж цветов из магазина

Вечером 7 июня из цветочного магазина на площади Труда были похищены цветы, ущерб составил 9 400 рублей. Трое неизвестных вошли в торговую точку: один удерживал дверь, двое других забрали букеты и скрылись. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «грабеж».

8 июня были задержаны трое подозреваемых в совершении преступления – школьники 14 и 15 лет. В отношении них избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Похищенное имущество не обнаружено.

Материалы дела будут направлены в Комиссию по делам несовершеннолетних для решения вопроса о постановке подростков на профилактический учет и привлечении их родителей к ответственности.

Все по теме: Адмиралтейский район, грабеж
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

25-04-2025, 11:17
На Лиговском проспекте подростки ограбили цветочный магазин
6-04-2023, 14:05
В Петербурге задержали троих подростков, которые избили и оргабили студента
8-12-2023, 13:01
В Калининском районе задаржали троих подростков, подозреваемых в разбое
8-05-2018, 10:15
В Колпино двое неизвестных ограбили квартиру
15-06-2022, 15:25
В Петрбурге задержали подростков, ограбивших мужчину на Сенной площади
28-09-2022, 09:41
В Петербурге двое неизвестных ограбили салон связи «Билайн»

Происшествия на дорогах

Сегодня, 12:07
В Ленобласти задержали скрывшегося водителя-участника ДТП, сбившего несовершеннолетнего на электровелосипеде
Вчера, 11:08
На Приморском шоссе иномарка сбила двух велосипедистов, один из них погиб
Вчера, 10:58
На КАД в ДТП погиб пешеход
Вчера, 10:55
На Пискаревском проспекте пьяный водитель иномарки устроил ДТП с двумя автобусами
Наверх