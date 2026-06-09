В Петербурге подростки ограбили цветочный магазин

Вечером 7 июня из цветочного магазина на площади Труда были похищены цветы, ущерб составил 9 400 рублей. Трое неизвестных вошли в торговую точку: один удерживал дверь, двое других забрали букеты и скрылись. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «грабеж».

8 июня были задержаны трое подозреваемых в совершении преступления – школьники 14 и 15 лет. В отношении них избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Похищенное имущество не обнаружено.

Материалы дела будут направлены в Комиссию по делам несовершеннолетних для решения вопроса о постановке подростков на профилактический учет и привлечении их родителей к ответственности.