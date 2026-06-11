В Петербурге пьяный мужчина с ножом напал на семейную пару в парадной дома на Лиговском проспекте

Накануне вечером, 10 июня около 21:10, к полицейским поступило сообщение от очевидца о нападении на супружескую пару, которое произошло у подъезда дома №212 по Лиговскому проспекту.

Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов смогли оперативно задержать подозреваемого. Им оказался 34-летний безработный мужчина, житель республики Коми, который находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

По предварительной информации, инцидент произошел примерно в 21:00. Мужчина пытался проникнуть в квартиру, расположенную в указанном доме. Когда из жилища вышел 34-летний хозяин, между ними завязался конфликт. В ходе словесной перепалки нетрезвый нападавший достал нож и нанес удар в область живота своему оппоненту.

Пострадавший мужчина получил проникающее ножевое ранение брюшной полости и был доставлен в медицинское учреждение в тяжелом состоянии.

Предполагаемый преступник был доставлен в ближайший отдел полиции. В отношении него составлен протокол об административном правонарушении по статье 20.21 КоАП РФ (распитие спиртных напитков и появление в общественных местах в состоянии опьянения). После этого он был помещен в камеру для задержанных лиц.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту нападения.