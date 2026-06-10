На КАД между развязками с Ропшинским и Волхонским шоссе перекроют одну полосу движения

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» информирует о частичном перекрытии движения на КАД (А-118) в Санкт-Петербурге. С 28 июня по 6 июля 2026 года будет закрыта одна полоса движения на участке внешней стороны Кольцевой автодороги между развязками на пересечении с Ропшинским шоссе (дорога «Марьино – Ропша») и Волхонским шоссе (продолжение ул. Пионерстроя).

Данные ограничения связаны с проведением работ по устранению колейности дорожного покрытия. На период проведения работ первая полоса будет полностью закрыта для транспорта. Движение по второй и третьей полосам будет осуществляться с ограничением скорости до 50 км/ч.

Работы будут проводиться на участке с 93 по 83 километр внешней стороны КАД. Ремонтные мероприятия будут вестись круглосуточно, в две смены. Сроки проведения работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий.

Организация дорожного движения на время работ будет осуществляться согласно утвержденной схеме. Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры и применены сигнальные фонари. Информация о перекрытии будет отображаться на табло переменной информации и знаках автоматизированной системы управления дорожным движением КАД.

«В связи с производством работ по ликвидации колейности покрытия проезжей части в период с 28 июня по 6 июля будет перекрыта для движения автомобильного транспорта первая полоса, а по второй и третьей полосам будет введено ограничение скоростного режима до 50 км/ч», — сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

«Работы будут производиться на участке внешнего кольца КАД с 93 по 83 километр, в круглосуточном режиме, в две смены. Сроки производства работ могут быть скорректированы с учётом погодных условий», — добавил Пузыревский.