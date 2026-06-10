На КАД между развязками с Выборгским шоссе и проспектом Энгельса перекроют одну полосу движения

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» предупреждает о временном ограничении движения на Кольцевой автодороге (КАД) вокруг Санкт-Петербурга. На участке внутреннего кольца КАД, между развязками с Выборгским шоссе и проспектом Энгельса, на километрах с 17-го по 24-й, будет временно перекрыта одна полоса.

Это связано с ремонтными работами шумозащитных экранов, которые продлятся с 15 июня по 5 июля. Ремонт будет проводиться ежедневно, в ночное время, с 21:00 до 06:00. Полосы будут перекрываться поэтапно, участками по 300 метров.

На время работ на второй и третьей полосах будет установлено ограничение скорости до 50 км/ч. Также будет организована временная схема движения с установкой дорожных знаков, водоналивных барьеров и световой сигнализации.

Эта информация будет транслироваться на табло и знаках переменной информации системы управления дорожным движением КАД. Об этом сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский. Все работы будут выполнены согласно утвержденной схеме организации дорожного движения.