ента новостей

20:32
На трассе «Скандинавия» ограничат пропускную способность на участке от Белоострова до Цвелодубово
14:29
Петербургское «Динамо» на выезде обыграло «Балтику-2» — 1:3
12:14
Беглов почтил память Петра I в честь 354-й годовщины со дня его рождения
12:07
В Ленобласти задержали скрывшегося водителя-участника ДТП, сбившего несовершеннолетнего на электровелосипеде
11:57
В Петербурге задержали молодых людей за поджог иномарки
11:51
На КАД между развязками с Московским и Таллиннским шоссе перекроют две полосы
11:46
В Петербурге подростки ограбили цветочный магазин
11:43
В Петербурге задержали жителя Ростовской области за разбойное нападение
11:37
В Петербурге юноша отобрал вещи у другого подростка
11:32
В Петербурге полицейские искали мигрантов на улице Правды
20:33
В Петербурге фиксирует всплеск вандализма на территориях зеленых насаждений
20:20
Выставка TODAYOLDS «Зеленое солнце»
20:16
Выставка Александра Коряшкина «Пролог»
20:12
На КАД между развязками с Гостилицким и Ропшинским шоссе перекроют две полосы движения
20:09
Выставка «Эрте. Гений ар‑деко» в Санкт‑Петербурге
20:05
На КАД между развязками с автодорогой Санкт-Петербург-Матокса и Рябовским шоссе перекроют две полосы
11:08
На Приморском шоссе иномарка сбила двух велосипедистов, один из них погиб
10:58
На КАД в ДТП погиб пешеход
10:55
На Пискаревском проспекте пьяный водитель иномарки устроил ДТП с двумя автобусами
10:48
Гастроли Архангельского театра драмы имени М.В. Ломоносова в Санкт-Петербурге
10:22
Изменили дату перекрытия съезда на развязке КАД с проспектом Культуры
10:17
Открыт прием заявок на VII Международный Тихвинский кинофестиваль
15:35
Съезд с внутреннего кольца КАД на Московское шоссе полностью перекроют
12:40
В Петербурге съезд с КАД на проспект Культуры полностью перекроют
11:15
Выставка «Пабло Пикассо. Параграфы»
11:09
В Петербурге задержали агрессивную пассажирку, напавшую на таксиста
11:04
В Пушкине иномарка сбила 17-летнюю девушку-пешехода
11:01
На КАД иномарка насмерть сбила пешехода
10:54
В Петербурге поймали 19-летнего курьера телефонных мошенников
19:58
В Ленобласти в ДТП с грузовиком погиб водитель «Лады Ларгус»
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали жителя Ростовской области за разбойное нападение

В Петербурге задержали жителя Ростовской области за разбойное нападение

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские Красногвардейского района за разбойное нападение задержали жителя Ростовской области

Накануне вечером, 8 июня около 20:55, в полицию Красногвардейского района Петербурга поступило обращение от 37-летнего жителя Санкт-Петербурга. Мужчина сообщил, что около трех часов ночи у дома 31 по Индустриальному проспекту, неизвестный, применив угрозу холодным оружием, завладел его денежными средствами в размере 1000 рублей и скрылся.

Сотрудники уголовного розыска в тот же день у дома 19 по улице Ударников задержали 21-летнего жителя Ростовской области. Задержанный, не имеющий постоянного места работы и ранее привлекавшийся к уголовной ответственности, подозревается в совершении вышеупомянутого грабежа.

По факту нападения возбудили уголовное дело, квалифицированное согласно части 2 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации как разбой. Подозреваемый задержан в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса России.

Все по теме: Красногвардейский район, разбойное нападение
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

2-10-2025, 12:54
В Кудрово задержали подростка за разбойное нападение на сверстника
17-09-2025, 11:51
В Петербурге поймали похитителя виски из алкомаркета
6-11-2025, 10:57
В Петербурге задержали жителя Химок, работавшего на мошенников
26-05-2025, 11:52
В Петербурге поймали курьера мошенников, обманувших жителя блокадного Ленинграда
9-02-2026, 09:27
Во Фрунзенском районе задержали подозреваемого в грабеже
15-04-2026, 12:21
Полицейские задержали уличного разбойника, ограбившего подростка в поселке Понтонный

Происшествия на дорогах

Сегодня, 12:07
В Ленобласти задержали скрывшегося водителя-участника ДТП, сбившего несовершеннолетнего на электровелосипеде
Вчера, 11:08
На Приморском шоссе иномарка сбила двух велосипедистов, один из них погиб
Вчера, 10:58
На КАД в ДТП погиб пешеход
Вчера, 10:55
На Пискаревском проспекте пьяный водитель иномарки устроил ДТП с двумя автобусами
Наверх