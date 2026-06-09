В Петербурге задержали жителя Ростовской области за разбойное нападение

Накануне вечером, 8 июня около 20:55, в полицию Красногвардейского района Петербурга поступило обращение от 37-летнего жителя Санкт-Петербурга. Мужчина сообщил, что около трех часов ночи у дома 31 по Индустриальному проспекту, неизвестный, применив угрозу холодным оружием, завладел его денежными средствами в размере 1000 рублей и скрылся.

Сотрудники уголовного розыска в тот же день у дома 19 по улице Ударников задержали 21-летнего жителя Ростовской области. Задержанный, не имеющий постоянного места работы и ранее привлекавшийся к уголовной ответственности, подозревается в совершении вышеупомянутого грабежа.

По факту нападения возбудили уголовное дело, квалифицированное согласно части 2 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации как разбой. Подозреваемый задержан в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса России.