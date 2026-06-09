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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти задержали скрывшегося водителя-участника ДТП, сбившего несовершеннолетнего на электровелосипеде

В Ленобласти задержали скрывшегося водителя-участника ДТП, сбившего несовершеннолетнего на электровелосипеде

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Опубликовал: Вадик Котов
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Полицейские Гатчинского района Ленобласти разыскали скрывшегося водителя-участника ДТП, сбившего несовершеннолетнего байкера

7 июня на 3-м километре трассы «Елизаветино — Фьюнатово» рядом с деревней Березнево (Гатчинский район Ленобласти) произошло дорожно-транспортное происшествие. На перекрестке неравнозначных дорог, где отсутствовало регулирование, водитель, находившийся за рулем автомобиля ВАЗ 2114, двигался по главной дороге из Елизаветино в направлении Фьюнатово  совершил наезд на 13-летнего подростка, который ехал по второстепенной дороге справа на электровелосипеде. После столкновения машина съехала в кювет, а водитель покинул место аварии.

Вследствие происшествия пострадавший, ученик шестого класса, получил серьезные травмы и был госпитализирован в тяжелом состоянии.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации.

9 июня, в 00:15, у дома №5 в городе Гатчина сотрудники ГАИ задержали 37-летнего неработающего местного жителя, которого подозревают в совершении данного преступления. Задержание произведено на основании статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ.

Все по теме: Ленобласть, Гатчинский район, ДТП
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