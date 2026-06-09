В Петербурге задержали молодых людей за поджог иномарки

Накануне вечером, 8 июня около 20:15 к полицейским поступило заявление от гражданки, сообщившей о возгорании машины её 39-летней дочери. Инцидент произошел во дворе дома, расположенного по адресу проспект Энергетиков, 32. Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили частично повреждённый огнём автомобиль марки «Рено Меган». Размер причинённого ущерба устанавливается.

На следующий день, 9 июня, в 00:30, у того же дома №32 по проспекту Энергетиков, следственно-оперативной группой были задержаны двое молодых людей, оба 21-летнего возраста, являющихся жителями этого района. Задержанные объяснили свой поступок тем, что, якобы желая предаться детским воспоминаниям, они подожгли пух, лежавший во дворе. Впоследствии возникшее пламя непреднамеренно распространилось на припаркованный автомобиль.

По факту произошедшего в отношении задержанных были составлены административные протоколы в соответствии с частью 1 статьи 20.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.