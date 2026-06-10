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Выставка «Пушкинская-10. Игра всерьёз»

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
ВКонтакте
В Арт центре в культурном квартале «Брусницын» состоится выставка коллекции Юлия Андреевича Рыбакова «Пушкинская-10. Игра всерьёз»

С 3 июля по 30 августа в Арт центре в культурном квартале «Брусницын» (Кожевенная линия д.30) состоится выставка коллекции Юлия Андреевича Рыбакова «Пушкинская-10. Игра всерьёз».

На протяжении многих лет известный общественный деятель, основатель Арт- центра «Пушкинская 10», художник-нонконформист, Юлий Рыбаков собирал коллекцию работ художественного андеграунда. В коллекции представлены работы участников первых художественных выставок нонконформистов «газа-невского периода» и последующих лет.

В поле интересов Юлия Андреевича входят разные стилевые направления, которые обладают магией философского конструкта. Выбор произведений демонстрирует особое умонастроение владельца коллекции, связанное с острым переживанием маскарадности С.-Петербурга и отсылают зрителя к истокам русского авангарда.

Художник-нонконформист Юлий Рыбаков родился в 1946 году в Мариинске Кемеровской области. Учился в Институте живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина, который не окончил.

С 1968 года работал разнорабочим, кочегаром, реставратором в Русском музее и Государственном музее этнографии народов СССР, художником-дизайнером в НИИ технической эстетики, бутафором в Театре оперы и балета им. С. М. Кирова (современный Мариинский театр).

Важной вехой в жизни Ю. Рыбакова стало основание арт-центра «Пушкинская-10» культурного центра для художников, кураторов и музыкантов, главным ориентиром для которых была свобода творческого волеизъявления.

Среди художников, которых собирал Юлий Андреевич, были как достаточно известные музейному сообществу мастера, у которых прошло пять персональных выставок в Эрмитаже, так и те имена, которые остались знакомыми только узкому кругу лиц в неофициальной среде.

В экспозиции представлены 68 живописных, графических работ и объектов 30 художников, чьи авторские работы находятся также в коллекциях ведущих музеев Западной Европы, США и России: Вадим Воинов, Владимир Михайлов, Владимир Овчинников, Сергей Герасименко, Завен Аршакуни, Юлий Рыбаков, Валентин (Тиль-Мария) Самарин, Виктор Андреев, Вячеслав Афоничев, ВИК (Вячеслав Забелин), Юрий (Георгий) Галецкий, Евгений Гиндпер, Люциан Долинский (Приходько), Владимир Духовлинов, Сергей Ковальский, Лис (Владимир Лисунов), Игорь Тихомиров, Евгений Тыкоцкий, Аслангери Уянаев, Елена Фигурина, Вячеслав Афоничев, Андрей Геннадиев, Владимир Гоос, Виталий Кубасов, Геннадий Манжаев, Афанасий Пуд (Евгений Файнзильбер), Тамара Репина, Николай Сычев, Светлана Цвиркунова, Гарри (Борис) Юхвец.

Арт центр в культурном квартале «Брусницын»

03.07-30.08.2026

Кожевенная линия д.30, 3 этаж
ежедневно 12.00 — 21.00

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