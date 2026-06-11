Выставка Юнуса Сафардиара «Точка отсчета»

Музей современного искусства «Эрарта» открывает выставку Юнуса Сафардиара, названную «Точка отсчета». Экспозиция представляет собой пространственную фантазию, исследующую роль творца в эпоху господства технологий.

Работы автора, среди которых монументальные скульптуры и инсталляции, находятся в мировых музейных коллекциях, частных собраниях и украшают общественные пространства. В экспозиции представлены высокотехнологичные скульптуры, сочетающие хромированную бронзу, полимерное стекло, видеоарт и световые эффекты. Особое место занимают артефакты, изображающие постапокалиптическое будущее, где катастрофа становится отправной точкой для зарождения нового мира.

Юнус Сафардиар, уроженец Самарканда, вырос в среде, где творчество и ремесла были неразрывно связаны с жизнью и многовековыми художественными традициями. Это наследие ощущается в фактурной, ремесленной природе его творений. В то же время, его искусство наполнено энергией современности и стремлением к пластическому обновлению. Художник виртуозно объединяет видеоарт с хромированной бронзой, полимерным стеклом и световыми элементами, создавая синтетические произведения, которые можно охарактеризовать как скульптуру будущего.

Технология в работах Сафардиара рассматривается не как статичный продукт, а как динамичный, развивающийся процесс, сравнимый с эволюцией организмов. Его произведения изобилуют деталями и неожиданными комбинациями материалов, но при этом их композиция выглядит естественной. Зритель становится свидетелем возникновения новой симбиотической системы, где механическое и природное вступают во взаимодействие, разрушая и одновременно рождая новое.

Технологические объекты в интерпретации художника далеки от роли пассивных инструментов. Так, демонстрируется гигантский обугленный аппарат, который символизирует гибель предшествующей, высокоразвитой цивилизации. Однако этот же объект становится источником энергии для новой жизни, питая пробивающиеся сквозь него растения. Интегрируя в свои скульптуры растения, которые воспринимаются как осколки исчезнувшего мира, художник не скорбит об утраченной человеком экосистеме. Для него цветы обладают вневременной эстетической ценностью, являясь прекрасным, требующим сохранения и служащим отправной точкой для новой вселенной, перекликаясь с мифопоэтическим видением космоса.

Несмотря на футуристичность, работы Юнуса Сафардиара сохраняют человеческое измерение: отпечаток руки мастера, эмоциональное наполнение и чувство ответственности. Художник предостерегает от превращения человека в пассивного потребителя технологий, напоминая о необходимости сохранения творческого начала. Даже если человеку не суждено стать демиургом, он способен созидать миры внутри материи.

Даты проведения выставки: 20 июня 2026 — 27 сентября 2026

Музей современного искусства Эрарта, Санкт-Петербург