В Ленобласти на трассе «Нарва» в ДТП погибли два человека

Накануне вечером, 9 июня около 17:30 на 67-м километре трассы «Нарва», в Волосовском районе Ленинградской области произошло дорожно-транспортное происшествие с трагическими последствиями. По имеющимся сведениям, водитель внедорожника "Ford Explorer", двигаясь из Санкт-Петербурга в сторону Кингисеппа, совершил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, и столкнулся с легковым автомобилем "Volkswagen Jetta".

Вследствие этого столкновения водитель и один пассажир "Volkswagen" погибли на месте происшествия, не дождавшись прибытия бригады скорой помощи.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят мероприятия по установлению всех деталей случившегося.