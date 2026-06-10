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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти на трассе «Нарва» в ДТП погибли два человека

В Ленобласти на трассе «Нарва» в ДТП погибли два человека

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Опубликовал: Антон78
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Полицейские проводят проверку по факту ДТП с двумя погибшими 

Накануне вечером, 9 июня около 17:30 на 67-м километре трассы «Нарва», в Волосовском районе Ленинградской области произошло дорожно-транспортное происшествие с трагическими последствиями. По имеющимся сведениям, водитель внедорожника "Ford Explorer", двигаясь из Санкт-Петербурга в сторону Кингисеппа, совершил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, и столкнулся с легковым автомобилем "Volkswagen Jetta".

Вследствие этого столкновения водитель и один пассажир "Volkswagen" погибли на месте происшествия, не дождавшись прибытия бригады скорой помощи.

В настоящее время  сотрудники правоохранительных органов проводят мероприятия по установлению всех деталей случившегося.

Все по теме: Ленобласть, Волосовский район, ДТП
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