В Ленобласти поминки закончились стрельбой

Поздним вечером 19 марта 2024 года, около 22 часов 45 минут к полицейским Тосненского района Ленобласти поступила информация о том, что на улице Школьной поселка Шапки дерутся 10-15 человек и слышны выстрелы.

Незамедлительно прибывшие на место происшествия полицейские задержали 39-летнего неработающего жителя Нурмы. Задержанный находился в состоянии алкогольного опьянения. Установлено, что мужчина на поминках произвел выстрел вверх из обреза охотничьего ружья.

У стрелка изъяли самодельный обрез двуствольного гладкоствольного охотничьего ружья без маркировки и номера.

На задержанного составили протокол и посадили в камеру.

Происхождение обреза мужчина объяснил, что обнаружил обрез около 5 лет назад при разборе заброшенного дома.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 222 УК РФ.