ента новостей

15:50
В Петербурге вручили почётные знаки «Почётный благотворитель Санкт-Петербурга»
15:01
В Петербурге для восстановления городских лесов высадят более 10 тыс. деревьев
14:38
Стартовал конкурс Президентского фонда культурных инициатив
14:05
В Петербурге ввод новых маршрутов на реках улучшит транспортную логистику
12:40
В Ленобласти задержали мигранта, работавшего курьером мошенников
12:30
В Петербурге задержали дропа мошенников, обманувших пенсионерку с улицы Крыленко
12:26
В Петербурге задержали подозреваемых в хищение иномарки, пропавшей в ноябре прошлого года
12:21
Полицейские задержали уличного разбойника, ограбившего подростка в поселке Понтонный
12:13
В Петербурге полицейские ликвидировали онлайн-наркомаркет
12:09
В Ленобласти в ДТП с грузовиком и микроавтобусом погибли два человека
15:40
Программа «Рубль за метр» поможет сберечь казармы лейб-гвардии Стрелкового артиллерийского дивизиона в Стрельне
15:31
В Петербурге на траулере «Капитан Юнак» поднят Государственный флаг России
15:21
Итоги ХХVIII Фестиваля русских театров «Встречи в России»
14:32
Балет «Лебединое озеро» на сцене Эрмитажного театра
14:30
На развязке КАД с Выборгским шоссе полностью перекроют съезд
12:40
Во Мге задержали поджигателя иномарки около железнодорожной станции «Апраксин»
12:31
В Ленобласти задержали пассажира автобуса, стрелявшего из аэрозольного устройства
12:27
В Петербурге девушка на элекстросамокате пострадала после столкновения с велосипедистом
12:17
В Петербурге задержали водителя «БМВ», размахивающего травматом в дорожном конфликте
11:20
В Петербурге дворник распылил «перцовку» в лицо кондуктора автобуса
20:14
На развязке КАД с Пулковским шоссе на неделю ограничат пропускную способность съезда в аэропорт
20:12
В Эрмитажном театре состоится спектакль – балет «Ромео и Джульетта»
20:11
Футбольное «Динамо» не оставило шансов «Искре» — 3:0
20:09
В Петербурге на развязке КАД с Московским шоссе полностью перекроют съезд
20:05
Открытие выставки к юбилею Николая Акимова в Театре Комедии!
15:48
В Петербурге полицейские раскрыли убийство, совершенное в 1996 году
15:42
В Петербурге юноша выстрели из пневматики в бывшую возлюбленную
15:37
В центре Петербурга полиция пресекла сбыт сильнодействующих препаратов
15:19
В Петербурге водителя "BMW" задержали за опасный дрифт на Гороховой улице
20:23
В Петербурге набирать чиновников на работу будут с помощью искуственного интелекта
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти в ДТП с грузовиком и микроавтобусом погибли два человека

В Ленобласти в ДТП с грузовиком и микроавтобусом погибли два человека

Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские Кингисеппского района Ленобласти проводят проверку по факту смертельного ДТП

Накануне вечером, 14 апреля около 18:30 на 47-м километре подъездной дороги к порту Усть-Луга, в Кингисеппском районе Ленинградской области произошла серьезная автокатастрофа.

Грузовик марки "Шакман", за рулем которого находился 36-летний мужчина, по предварительным данным, выехал на встречную полосу. Там произошло лобовое столкновение с микроавтобусом "Мерседес".

Вследствие аварии водитель и один из пассажиров микроавтобуса получили травмы, несовместимые с жизнью, и скончались на месте. Водителя грузового автомобиля с тяжелыми травмами доставили в больницу.

В настоящее время по данному инциденту ведется расследование.

Все по теме: Ленобласть, Кингисеппский район, ДТП
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

