В Ленобласти в ДТП с грузовиком и микроавтобусом погибли два человека

Накануне вечером, 14 апреля около 18:30 на 47-м километре подъездной дороги к порту Усть-Луга, в Кингисеппском районе Ленинградской области произошла серьезная автокатастрофа.

Грузовик марки "Шакман", за рулем которого находился 36-летний мужчина, по предварительным данным, выехал на встречную полосу. Там произошло лобовое столкновение с микроавтобусом "Мерседес".

Вследствие аварии водитель и один из пассажиров микроавтобуса получили травмы, несовместимые с жизнью, и скончались на месте. Водителя грузового автомобиля с тяжелыми травмами доставили в больницу.

В настоящее время по данному инциденту ведется расследование.