В Петербурге задержали подозреваемую в мошенничестве с установкой могильного памятника

3 марта к полицейским Курортного района Петербурга обратился 78-летний житель улицы Савушкина, сообщивший о том, что стал жертвой мошенников. Пожилой мужчина рассказал, что неизвестные, представившись сотрудниками фирмы по изготовлению памятников, связались с пенсионером и предложили установить надгробие на могиле его супруги, оценив услугу в 620 000 рублей. После получения полной оплаты работы выполнены не были.

В связи с произошедшим было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).

22 апреля правоохранительные органы задержали 38-летнюю предпринимательницу, предположительно причастную к данному преступлению. Ей избрана мера пресечения в виде обязательства являться по вызовам следствия.

В ходе обыска в офисе подозреваемой изъяты вещественные доказательства, включая документацию и компьютерную технику. Следственные мероприятия продолжаются.