ента новостей

19:52
На трассе «Скандинавия» будет ограниченна пропускная способность на участке от Цвелодубово до Черкасово
13:03
В Петербурге капитально отремонтируют порядка 450 крыш
12:58
В Приморском районе задержали 17-летнюю помощницу мошенников
12:46
В Петербурге задержали подозреваемую в мошенничестве с установкой могильного памятника
12:35
Баскетболисты Герценовского университета впервые за 14 лет стали бронзовыми призерами сильнейшего студенческого турнира
12:27
Выставка Льва Дутова «Взгляд. Путь. Образ»
12:16
В Петербурге задержали мигранта-«закладчика»
12:11
В Петербурге с поличным задержали курьера мошенников, обманувших пожилую женщину
11:25
В Петербурге мигрант напал с ножом на соотечественницу
11:18
Во Всеволожске задержали работника завода, ударившего фельдшера
11:14
В Петербурге вскрыли схему легализации приезжих через фиктивный брак и «бумажное» отцовство
11:10
В Петербурге задержали распространителя запрещенных веществ
15:05
В Петербурге Дом купца Петра Сальникова признали региональным памятником
15:00
В Смольном наградили выдающихся петербуржцев
14:53
На трассе А-181 «Скандинавия» введут реверсивное движение
14:13
Выставка «Спектр синего шума»
13:10
В Петербурге Северное проектно-конструкторское бюро наградили Орденом Александра Невского
13:03
В Петербурге иномарка сбила пешехода и упала в Обводный канал
11:37
В центре Петербурга задержали юношу за граффити на стене дома
11:32
В Петербурге поймали курьера мошенников, обманувших пенсионера с Южного шоссе
11:24
В Петербурге задержали курьера мошенников, лишивших пенсионерку 4 млн рублей
11:19
В Петербурге задаржаои дропа из Сертолово, за обман пенсионерки с улицы Лени Голикова
11:07
В Калининском районе задержали иностранца с мефедроном
11:01
В Петербурге поймали распространителя «синтетики»
16:33
На КАД между вантовым мостом и развязкой с Софийской улицей перекроют две полосы движения
10:54
Выставка работ Эрте в Санкт-Петербурге
10:51
На развязке КАД с Выборгским шоссе полностью перекроют съезд
10:46
В Сланцах задержали рецидивиста, причастного к смертельной поножовщине
10:36
В Петербурге задержали жителя Мурино, забравшего для мошенников деньги у пенсионерки
10:31
В Петербурге поймали курьера мошенников, обманувших пенсионерку под легендой о ДТП с родственницей
В Петербурге задержали подозреваемую в мошенничестве с установкой могильного памятника

В Петербурге задержали подозреваемую в мошенничестве с установкой могильного памятника

Опубликовал: Антон78
Полицейскими Курортного района Петербурга задержана подозреваемая в мошенничестве с установкой могильного памятника

3 марта к полицейским Курортного района Петербурга обратился 78-летний житель улицы Савушкина, сообщивший о том, что стал жертвой мошенников. Пожилой мужчина рассказал, что неизвестные, представившись сотрудниками фирмы по изготовлению памятников, связались с пенсионером и предложили установить надгробие на могиле его супруги, оценив услугу в 620 000 рублей. После получения полной оплаты работы выполнены не были.

В связи с произошедшим было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).

22 апреля правоохранительные органы задержали 38-летнюю предпринимательницу, предположительно причастную к данному преступлению. Ей избрана мера пресечения в виде обязательства являться по вызовам следствия.

В ходе обыска в офисе подозреваемой изъяты вещественные доказательства, включая документацию и компьютерную технику. Следственные мероприятия продолжаются.

Похожие публикации

26-12-2025, 12:27
В Петербурге поймали «помощника» мошенников, обманувших пенсионерку с Краснопутиловской улицы
25-06-2023, 11:21
Афериста, обманувшего пенсионера в Приморском районе задержали в Ленобласти
17-02-2026, 10:37
В Петербурге задержали пожилую пособницу мошенников, обманувших пенсионерку со Светлановского проспекта
26-11-2025, 10:59
В Петербурге задержали подозреваемого в обмане пенсионера на 29,5 млн рублей
28-04-2023, 10:10
В Приморском районе задержали угонщика грузового фургона
1-04-2026, 10:09
В Петербурге задержали пособницу мошенников, обманувших пенсионерку из Металлстроя

Происшествия на дорогах

Вчера, 13:03
В Петербурге иномарка сбила пешехода и упала в Обводный канал
20-04-2026, 15:20
В Петербурге в ДТП с участием двух трамваем пострадало шесть человек
20-04-2026, 12:09
В Ленобласти в массовом ДТП пострадали 13 человек
20-04-2026, 11:03
На проспекте Ветеранов иномарка сбила 17-летнего школьника на электросамокате
Наверх