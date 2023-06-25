Афериста, обманувшего пенсионера в Приморском районе задержали в Ленобласти

12 июня 2023 года к полицейским Приморского района Петербурга поступило заявление от 86-летнего мужчины. Пенсионер рассказал стражам порядка о том, что стал жертвой мошенничества по схеме «родственник попал в ДТП» и передал курьеру сейф с 50 000 рублями.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

24 июня около 14 часов 00 минут сотрудниками уголовного розыска возле частного дома в деревне Бегуницы Волосовского района Ленинградской области по подозрению в совершении указанного преступления задержан 31-летний местный житель.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.

Продолжается проведение оперативно-следственных мероприятий.