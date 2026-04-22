Питерец.ру » Происшествия » В центре Петербурга задержали юношу за граффити на стене дома

В центре Петербурга задержали юношу за граффити на стене дома

Опубликовал: Антон78
Фото:
Freepik
Полицейские Центрального района задержали граффитиста за рисунок, оставленный на стене дома

В ночь на 21 апреля, в 01:40, в полицию поступила информация от свидетеля. Очевидец сообщил, что неизвестный повредил стену здания, расположенного по адресу Басков переулок, дом 41/29, путем нанесения рисунка.

Вскоре после сообщения, сотрудники патрульно-постовой службы прибыли на указанное место. Там, по горячим следам, они задержали 18-летнего юношу. Молодой человек был уличен в создании граффити на стене заброшенного строения.

Задержанного доставили в ближайший отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В настоящее время правоохранительные органы рассматривают возможность возбуждения уголовного дела по данному факту.

Все по теме: Центральный район
