В Сланцах задержали рецидивиста, причастного к смертельной поножовщине

20 апреля, около 10 часов утра, в дежурную часть ОМВД России по Сланцевскому району Ленинградской области поступило сообщение о сильном трупном запахе из квартиры, расположенной по адресу: улица Шахтерской Славы, дом 3, город Сланцы.

Прибывшие на место полицейские обнаружили в указанном жилище тело 75-летнего мужчины. На теле были выявлены признаки гниения, однако внешних следов насильственной смерти не наблюдалось.

После проведения судебно-медицинской экспертизы стало известно, что у покойного обнаружены колото-резаные раны на груди и руках.

В связи с этим, следственными органами было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса РФ.

Уже в ночь на 20 апреля, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, сотрудники уголовного розыска задержали 46-летнего местного жителя, который, по предварительным данным, причастен к совершению данного преступления.

Подозреваемый рассказал, что во время совместного распития спиртных напитков с погибшим между ними возник спор, в ходе которого он, не сумев контролировать свои эмоции, несколько раз ударил приятеля ножом. После этого он покинул место происшествия.

В настоящее время подозреваемый помещен в изолятор временного содержания на основании статьи 91 УПК РФ. Известно, что он имеет 11 судимостей, в том числе за кражи и разбойные нападения.