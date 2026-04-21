В Сланцах задержали рецидивиста, причастного к смертельной поножовщине

Опубликовал: Антон78
Полицейские задержали жителя города Сланцы, причастного к смертельной поножовщине

20 апреля, около 10 часов утра, в дежурную часть ОМВД России по Сланцевскому району Ленинградской области поступило сообщение о сильном трупном запахе из квартиры, расположенной по адресу: улица Шахтерской Славы, дом 3, город Сланцы.

Прибывшие на место полицейские обнаружили в указанном жилище тело 75-летнего мужчины. На теле были выявлены признаки гниения, однако внешних следов насильственной смерти не наблюдалось.

После проведения судебно-медицинской экспертизы стало известно, что у покойного обнаружены колото-резаные раны на груди и руках.

В связи с этим, следственными органами было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса РФ.

Уже в ночь на 20 апреля, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, сотрудники уголовного розыска задержали 46-летнего местного жителя, который, по предварительным данным, причастен к совершению данного преступления.

Подозреваемый рассказал, что во время совместного распития спиртных напитков с погибшим между ними возник спор, в ходе которого он, не сумев контролировать свои эмоции, несколько раз ударил приятеля ножом. После этого он покинул место происшествия.

В настоящее время подозреваемый помещен в изолятор временного содержания на основании статьи 91 УПК РФ. Известно, что он имеет 11 судимостей, в том числе за кражи и разбойные нападения.

Яндек.Дзен

23-04-2024, 10:55
В центре Петербурга задержали подозреваемого в убийстве на Старо-Петергофском проспекте
31-05-2025, 14:59
Жителя Луги задержали за убийство пожилой матери
18-04-2025, 13:16
В Ленобласти задержали жителя деревни Остров за убийство односельчанина
9-04-2023, 13:34
В Колпино задержан подозреваемый в убийстве
12-02-2025, 11:54
В Калининском районе задержан подозреваемый в поножовщине
1-09-2024, 12:26
В Петербурге задержали рецидивиста, подозреваемого в изнасиловании медсестры в Невском районе

Происшествия на дорогах

Вчера, 15:20
В Петербурге в ДТП с участием двух трамваем пострадало шесть человек
Вчера, 12:09
В Ленобласти в массовом ДТП пострадали 13 человек
Вчера, 11:03
На проспекте Ветеранов иномарка сбила 17-летнего школьника на электросамокате
16-04-2026, 13:11
В Ленобласти пьяный лихач на иномарке вылетел с трассы в кювет. Погиб пассажир
