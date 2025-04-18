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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти задержали жителя деревни Остров за убийство односельчанина

В Ленобласти задержали жителя деревни Остров за убийство односельчанина

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Опубликовал: Антон78
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Полицейскими задержан житель деревни Остров, подозреваемого в убийстве односельчанина

13 июня прошлого года к полицейским Гатчинского района Ленинградской области с сообщением о пропаже мужа обратилась жительница деревни Остров Гатчинского района.

16 апреля около 22 часов 30 минут на ж/д платформе «Строганово», в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали 41-летнего односельчанина пропавшего, подозреваемого в том, что в июне прошлого года, у себя по месту жительства в результате конфликта после совместного распития спиртных напитков со своим приятелем, находившимся у него в гостях, нанес тому смертельный удар ножом. 

Чтобы скрыть следы преступления, завернул тело в ковер и на садовой тачке вывез его в карьер, расположенный в километре от деревни, где и закопал.

В песчаном карьере в указанном фигурантом месте полицейские обнаружили труп погибшего мужчины. 

Следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

Задержанного поместили в камеру на основании статьи 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть, Гатчинский район, убийство, ножевое ранение
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