В Ленобласти задержали жителя деревни Остров за убийство односельчанина

13 июня прошлого года к полицейским Гатчинского района Ленинградской области с сообщением о пропаже мужа обратилась жительница деревни Остров Гатчинского района.

16 апреля около 22 часов 30 минут на ж/д платформе «Строганово», в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали 41-летнего односельчанина пропавшего, подозреваемого в том, что в июне прошлого года, у себя по месту жительства в результате конфликта после совместного распития спиртных напитков со своим приятелем, находившимся у него в гостях, нанес тому смертельный удар ножом.

Чтобы скрыть следы преступления, завернул тело в ковер и на садовой тачке вывез его в карьер, расположенный в километре от деревни, где и закопал.

В песчаном карьере в указанном фигурантом месте полицейские обнаружили труп погибшего мужчины.

Следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

Задержанного поместили в камеру на основании статьи 91 УПК РФ.