В центре Петербурга задаржали участников драки со стрельбой на Владимирском проспекте

19 апреля поступило заявление в полицию Центрального района Петербурга о стрельбе, произошедшей у дома по Владимирскому проспекту. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов выяснили, что 21-летний гражданин, пытаясь предотвратить драку между неустановленными лицами, сам подвергся нападению. Его избили, а затем один из нападавших выстрелил в его сторону из неустановленного оружия. Пострадавший получил травмы лица, но от госпитализации отказался.

В результате оперативных действий, полиция и Росгвардия оперативно задержали автомобиль "Рено Меган", на котором скрылись причастные к инциденту. В салоне автомобиля находились 18-летний водитель и 18-летний пассажир. У последнего было обнаружено и изъято устройство для стрельбы. Оба были доставлены в отдел полиции, где на них были составлены административные протоколы по статье 20.1, части 1 КоАП РФ.

Ведется работа по установлению всех участников конфликта и выяснению полной картины произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.