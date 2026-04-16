В Петербурге полицейские ликвидировали канал вывода денежных средств за рубеж

Опубликовал: Антон78
Полицейские задержали теневых банкиров, перекрыв канал вывода денежных средств за рубеж

Правоохранители Санкт-Петербурга и Ленинградской области, в составе экономической полиции ГУ МВД, УФСБ и Северо-Западной оперативной таможни, ликвидировали преступную группировку, участвовавшую в противоправном выводе значительных сумм денег за границу и осуществлении незаконных банковских операций.

По информации полиции, в преступную группу входили трое человек: 39-летняя женщина и двое мужчин 42 и 36 лет. Они наладили механизм перевода средств за пределы России, маскируя его под оплату внешнеторговых контрактов. Для этого в банки подавались фальшивые документы, имитирующие поставки стройматериалов и иных товаров, которые на самом деле не производились. На основании этих поддельных контрактов иностранным компаниям переводились многомиллионные средства.

Более того, установлено, что данная группа действовала как "теневой банк", предоставляя услуги по обналичиванию средств через подконтрольные организации. Общий оборот таких операций превысил 600 миллионов рублей, а прибыль преступников составила 24 миллиона рублей.

В ходе проведенных обысков были изъяты технические средства, коммуникационное оборудование и наличные деньги, использовавшиеся в незаконной деятельности.

Следователи возбудили несколько уголовных дел по статьям Уголовного кодекса РФ: 193.1 (Валютные операции с использованием подложных документов), 172 (Незаконная банковская деятельность) и 210 (Организация преступного сообщества).

Все трое подозреваемых задержаны и находятся под стражей по решению суда. Следственные действия продолжаются.

Похожие публикации

22-04-2022, 13:02
В Петербурге полицейские задержали «теневых» банкиров
21-12-2021, 14:02
В Петербурге полицейские пресекли деятельность нелегальных банкиров
20-08-2021, 12:11
В Петербурге задержали подозреваемых в незаконной банковской деятельности
30-07-2022, 13:35
В Петербурге полицейские пресекли деятельность незаконных банкиров
25-03-2023, 11:06
В Петербурге пресекли деятельность «теневых» банкиров
17-03-2021, 12:57
В Петербурге полицейские задержали «теневых» банкиров

Происшествия на дорогах

Сегодня, 13:11
В Ленобласти пьяный лихач на иномарке вылетел с трассы в кювет. Погиб пассажир
Вчера, 12:09
В Ленобласти в ДТП с грузовиком и микроавтобусом погибли два человека
14-04-2026, 12:27
В Петербурге девушка на элекстросамокате пострадала после столкновения с велосипедистом
8-04-2026, 20:55
На КАД опракинулся грузовик и рассыпал груз по проезжей части съезда
