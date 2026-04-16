В Петербурге полицейские ликвидировали канал вывода денежных средств за рубеж

Правоохранители Санкт-Петербурга и Ленинградской области, в составе экономической полиции ГУ МВД, УФСБ и Северо-Западной оперативной таможни, ликвидировали преступную группировку, участвовавшую в противоправном выводе значительных сумм денег за границу и осуществлении незаконных банковских операций.

По информации полиции, в преступную группу входили трое человек: 39-летняя женщина и двое мужчин 42 и 36 лет. Они наладили механизм перевода средств за пределы России, маскируя его под оплату внешнеторговых контрактов. Для этого в банки подавались фальшивые документы, имитирующие поставки стройматериалов и иных товаров, которые на самом деле не производились. На основании этих поддельных контрактов иностранным компаниям переводились многомиллионные средства.

Более того, установлено, что данная группа действовала как "теневой банк", предоставляя услуги по обналичиванию средств через подконтрольные организации. Общий оборот таких операций превысил 600 миллионов рублей, а прибыль преступников составила 24 миллиона рублей.

В ходе проведенных обысков были изъяты технические средства, коммуникационное оборудование и наличные деньги, использовавшиеся в незаконной деятельности.

Следователи возбудили несколько уголовных дел по статьям Уголовного кодекса РФ: 193.1 (Валютные операции с использованием подложных документов), 172 (Незаконная банковская деятельность) и 210 (Организация преступного сообщества).

Все трое подозреваемых задержаны и находятся под стражей по решению суда. Следственные действия продолжаются.