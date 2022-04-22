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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге полицейские задержали «теневых» банкиров

В Петербурге полицейские задержали «теневых» банкиров

0
44
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
PiXABAY
В Петербурге полиция пресекла деятельность «теневых» банкиров

В минувший вторник сотрудники экономической полиции Санкт-Петербурга в рамках возбужденного уголовного дела по части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) провели оперативные мероприятия, в результате которых задержаны четверо человек, две женщины, 36 и 38 лет, и двое мужчин, 28 и 49 лет.

По данным правоохранительных органов, задержанные в 2016 году организовали незаконный бизнес по обналичиванию денежных средств клиентов. С этой целью был созданы ряд подконтрольных фирм, через корпоративные счета которых злоумышленники снимали денежные средства в финансовых учреждениях посредством банковских карт. Обнальщики находили физических и юридических лиц, заинтересованных в обналичивании своих доходов и ухода от уплаты налогов. По договоренности с клиентом безналичные денежные средства переводились на расчетные счета аффилированных фирм, а затем обналичивались. За свою работу «банкиры» брали 15% от обналичиваемой суммы. Таким образом за шесть лет противоправной деятельности злоумышленники «заработали» порядка 120 миллионов рублей, обналичив около 800 миллионов рублей.

В результате проведенных обысков обнаружены и изъяты банковские карты, печати подконтрольных преступной группе организаций, мобильные телефоны, компьютерная техника, электронные носители информации и документы финансово-хозяйственной деятельности.

Все четверо злоумышленников задержаны на основании статьи 91 УПК РФ. 

Источник: ГУ МВД
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