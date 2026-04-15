ента новостей

15:50
В Петербурге вручили почётные знаки «Почётный благотворитель Санкт-Петербурга»
15:01
В Петербурге для восстановления городских лесов высадят более 10 тыс. деревьев
14:38
Стартовал конкурс Президентского фонда культурных инициатив
14:05
В Петербурге ввод новых маршрутов на реках улучшит транспортную логистику
12:40
В Ленобласти задержали мигранта, работавшего курьером мошенников
12:30
В Петербурге задержали дропа мошенников, обманувших пенсионерку с улицы Крыленко
12:26
В Петербурге задержали подозреваемых в хищение иномарки, пропавшей в ноябре прошлого года
12:21
Полицейские задержали уличного разбойника, ограбившего подростка в поселке Понтонный
12:13
В Петербурге полицейские ликвидировали онлайн-наркомаркет
12:09
В Ленобласти в ДТП с грузовиком и микроавтобусом погибли два человека
15:40
Программа «Рубль за метр» поможет сберечь казармы лейб-гвардии Стрелкового артиллерийского дивизиона в Стрельне
15:31
В Петербурге на траулере «Капитан Юнак» поднят Государственный флаг России
15:21
Итоги ХХVIII Фестиваля русских театров «Встречи в России»
14:32
Балет «Лебединое озеро» на сцене Эрмитажного театра
14:30
На развязке КАД с Выборгским шоссе полностью перекроют съезд
12:40
Во Мге задержали поджигателя иномарки около железнодорожной станции «Апраксин»
12:31
В Ленобласти задержали пассажира автобуса, стрелявшего из аэрозольного устройства
12:27
В Петербурге девушка на элекстросамокате пострадала после столкновения с велосипедистом
12:17
В Петербурге задержали водителя «БМВ», размахивающего травматом в дорожном конфликте
11:20
В Петербурге дворник распылил «перцовку» в лицо кондуктора автобуса
20:14
На развязке КАД с Пулковским шоссе на неделю ограничат пропускную способность съезда в аэропорт
20:12
В Эрмитажном театре состоится спектакль – балет «Ромео и Джульетта»
20:11
Футбольное «Динамо» не оставило шансов «Искре» — 3:0
20:09
В Петербурге на развязке КАД с Московским шоссе полностью перекроют съезд
20:05
Открытие выставки к юбилею Николая Акимова в Театре Комедии!
15:48
В Петербурге полицейские раскрыли убийство, совершенное в 1996 году
15:42
В Петербурге юноша выстрели из пневматики в бывшую возлюбленную
15:37
В центре Петербурга полиция пресекла сбыт сильнодействующих препаратов
15:19
В Петербурге водителя "BMW" задержали за опасный дрифт на Гороховой улице
20:23
В Петербурге набирать чиновников на работу будут с помощью искуственного интелекта
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » Полицейские задержали уличного разбойника, ограбившего подростка в поселке Понтонный

Полицейские задержали уличного разбойника, ограбившего подростка в поселке Понтонный

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
ГУ МВД
Полицейские задержали уличного разбойника, отобравшего вещи у подростка

8 апреля 2026 года, около 02:00 к полицейским Колпинского района Петербурга поступило заявление от 39-летней местной жительницы. Она сообщила, что накануне вечером, возле дома №27 по Южной улице в поселке Понтонный, неизвестный гражданин, угрожая физической расправой, завладел имуществом ее 17-летнего сына-студента. Добычей злоумышленника стали смартфон "Айфон 13", мопед и денежные средства в размере 20 000 рублей. Общая сумма причиненного ущерба оценивается в 79 000 рублей.

В связи с произошедшим, следственными органами было возбуждено уголовное дело по статье 162, части 2 Уголовного кодекса Российской Федерации, квалифицирующей действия как разбойное нападение.

14 апреля 2026 года, около 10:40, в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий, на улице Центральная, дом 22, в поселке Металлострой, сотрудниками полиции был задержан 21-летний молодой человек, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности.

По предварительным данным, он может быть причастен к совершению указанного разбойного нападения. Задержанный помещен в изолятор временного содержания согласно статье 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

Все по теме: Колпинский район, разбойное нападение
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

