Полицейские задержали уличного разбойника, ограбившего подростка в поселке Понтонный

8 апреля 2026 года, около 02:00 к полицейским Колпинского района Петербурга поступило заявление от 39-летней местной жительницы. Она сообщила, что накануне вечером, возле дома №27 по Южной улице в поселке Понтонный, неизвестный гражданин, угрожая физической расправой, завладел имуществом ее 17-летнего сына-студента. Добычей злоумышленника стали смартфон "Айфон 13", мопед и денежные средства в размере 20 000 рублей. Общая сумма причиненного ущерба оценивается в 79 000 рублей.

В связи с произошедшим, следственными органами было возбуждено уголовное дело по статье 162, части 2 Уголовного кодекса Российской Федерации, квалифицирующей действия как разбойное нападение.

14 апреля 2026 года, около 10:40, в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий, на улице Центральная, дом 22, в поселке Металлострой, сотрудниками полиции был задержан 21-летний молодой человек, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности.

По предварительным данным, он может быть причастен к совершению указанного разбойного нападения. Задержанный помещен в изолятор временного содержания согласно статье 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.