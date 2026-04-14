В Ленобласти задержали пассажира автобуса, стрелявшего из аэрозольного устройства

Полицейские Всеволожского района Ленобласти задержали пассажира автобуса, выстрелившего из «Добрыни»

13 апреля в 10:00 на Областной улице, дом 1, был задержан 34-летний неработающий житель Кудрово, ранее имевший судимость. Задержание проведено в рамках оперативно-розыскных мероприятий. Мужчина подозревается в совершении хулиганства с применением оружия.

Инцидент произошел 12 апреля примерно в 11:45 на автобусной остановке Хапо-Ое. В салоне автобуса № 801 между пассажирами произошел конфликт, в ходе которого задержанный, находясь в автобусе, произвел выстрел из аэрозольного устройства «Добрыня». Пострадавших нет, однако выстрел был произведен в сиденье автобуса. После выстрела злоумышленник скрылся с места происшествия.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 Уголовного кодекса Российской Федерации (хулиганство).

Задержанный находится под стражей на основании статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ.

Все по теме: Ленобласть, Всеволожский район, стрельба
Похожие публикации

Сегодня, 11:20
В Петербурге дворник распылил «перцовку» в лицо кондуктора автобуса
29-12-2025, 09:54
В Кингисеппе конфликт у кафе закончился стрельбой из аэрозольного устройства
29-09-2025, 12:30
В Петербурге задержали водителя "Ягуара", стрелявшего по автобусу на Наличном мосту
16-05-2025, 12:15
В Мурино конфликт мужчин закончился стрельбой из аэрозольного пистолета
7-02-2026, 13:46
В Петербурге мужчина в пункте выдачи заказов выстрелил из аэрозольного устройства
6-11-2023, 14:53
В Ленобласти в ходе конфликта в рейсовом автобусе, молодой человек выстрелил в 45-летнего пассажира

Происшествия на дорогах

Сегодня, 12:27
В Петербурге девушка на элекстросамокате пострадала после столкновения с велосипедистом
8-04-2026, 20:55
На КАД опракинулся грузовик и рассыпал груз по проезжей части съезда
8-04-2026, 16:32
В Петербурге в массовом ДТП пострадали четыре пассажирки автобуса
8-04-2026, 11:13
На КАД кроссовер врезался в стоящий "Киа-Рио". Водитель Киа погиб на месте, его сына подпростка увезли в больницу
