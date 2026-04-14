В Ленобласти задержали пассажира автобуса, стрелявшего из аэрозольного устройства

13 апреля в 10:00 на Областной улице, дом 1, был задержан 34-летний неработающий житель Кудрово, ранее имевший судимость. Задержание проведено в рамках оперативно-розыскных мероприятий. Мужчина подозревается в совершении хулиганства с применением оружия.

Инцидент произошел 12 апреля примерно в 11:45 на автобусной остановке Хапо-Ое. В салоне автобуса № 801 между пассажирами произошел конфликт, в ходе которого задержанный, находясь в автобусе, произвел выстрел из аэрозольного устройства «Добрыня». Пострадавших нет, однако выстрел был произведен в сиденье автобуса. После выстрела злоумышленник скрылся с места происшествия.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 Уголовного кодекса Российской Федерации (хулиганство).

Задержанный находится под стражей на основании статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ.