В Петербурге дворник распылил «перцовку» в лицо кондуктора автобуса

В Петербурге дворник распылил «перцовку» в лицо кондуктора автобуса

Опубликовал: Антон78
Полицией Московского района задержан дворник, распыливший «перцовку» в лицо кондуктора автобуса

13 апреля был задержан 34-летний дворник по подозрению в совершении нападения на кондуктора автобуса № 50, в Московском районе Петербурга. Инцидент произошел вечером 10 апреля, когда один из пассажиров, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вступил в конфликт с 51-летней женщиной-кондуктором. В ходе ссоры нападавший распылил ей в лицо содержимое перцового баллончика и скрылся с места происшествия. Пострадавшая обратилась за медицинской помощью, получив ожог глаз, и впоследствии была отпущена на амбулаторное лечение.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье 213 Уголовного кодекса Российской Федерации (хулиганство). Задержание подозреваемого произошло 13 апреля около 07:00 у дома 13 по Авиационной улице в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками уголовного розыска.

Задержанный помещен в изолятор временного содержания на основании статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

Похожие публикации

11-08-2025, 09:28
На Малой Балканской улице задержали хулигана, распылившего газ из баллончика в сторону прохожих
17-09-2024, 19:45
В Колпино дебошир распылил содержимое газового баллончика молодому парню в лицо
17-05-2025, 11:31
В Московском районе поймали подозреваемого в уличном грабеже
5-09-2024, 11:17
Полицейские задержали распылившего содержимое перцового баллончика в сторону двухлетней девочки на проспекте Ветеранов
18-11-2025, 11:14
В Выборге задержали подозреваемого в краже из частного дома
31-03-2026, 11:52
В поселке Белоостров дебошир распылил слезоточивый газ в салоне автобуса

Происшествия на дорогах

Сегодня, 12:27
В Петербурге девушка на элекстросамокате пострадала после столкновения с велосипедистом
8-04-2026, 20:55
На КАД опракинулся грузовик и рассыпал груз по проезжей части съезда
8-04-2026, 16:32
В Петербурге в массовом ДТП пострадали четыре пассажирки автобуса
8-04-2026, 11:13
На КАД кроссовер врезался в стоящий "Киа-Рио". Водитель Киа погиб на месте, его сына подпростка увезли в больницу
