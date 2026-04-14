В Петербурге дворник распылил «перцовку» в лицо кондуктора автобуса

13 апреля был задержан 34-летний дворник по подозрению в совершении нападения на кондуктора автобуса № 50, в Московском районе Петербурга. Инцидент произошел вечером 10 апреля, когда один из пассажиров, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вступил в конфликт с 51-летней женщиной-кондуктором. В ходе ссоры нападавший распылил ей в лицо содержимое перцового баллончика и скрылся с места происшествия. Пострадавшая обратилась за медицинской помощью, получив ожог глаз, и впоследствии была отпущена на амбулаторное лечение.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье 213 Уголовного кодекса Российской Федерации (хулиганство). Задержание подозреваемого произошло 13 апреля около 07:00 у дома 13 по Авиационной улице в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками уголовного розыска.

Задержанный помещен в изолятор временного содержания на основании статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.