В Петербурге задержали водителя «БМВ», размахивающего травматом в дорожном конфликте

13 апреля в 15:40 по подозрению в совершении хулиганства задержан 41-летний мужчина. Инцидент произошел вечером 12 апреля в 20:25, когда 26-летний потерпевший сообщил в полицию, что у дома 14 по Днепропетровской улице водитель BMW угрожал ему травматическим пистолетом, ударил по лицу и скрылся.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство).

Задержание подозреваемого, неработающего жителя Калининского района, было произведено сотрудниками уголовного розыска у дома 32 по Суворовскому проспекту в рамках оперативно-розыскных мероприятий.

У задержанного изъят травматический пистолет, который, предположительно, использовался в ходе конфликта.

Подозреваемый задержан в соответствии со статьей 91 УПК РФ.