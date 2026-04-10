Полицейские задержали троих жителей Самарской области за аферы в Сети

Опубликовал: Антон78
Фото:
ГУ МВД
Полицейские Северной столицы задержали троих жителей Самарской области за аферы в Сети

В ходе служебной командировки на территории Самарской области, оперативниками уголовного розыска петербургского Главка, пресечена деятельность организованной группы, обвиняемой в совершении серии мошеннических действий. В результате проведённой служебной командировки были задержаны трое подозреваемых: 28-летний местный житель, имевший ранее судимости, а также две его сообщницы 30 и 31 года.

По предварительным данным, преступная группа применяла отработанную схему дистанционного мошенничества. Злоумышленники размещали или отслеживали объявления на популярных онлайн-платформах, предлагающих различные услуги, такие как ремонт, аренда или перевозки. Затем они вступали в контакт с потенциальными клиентами по телефону, представляясь заказчиками.

Используя методы социальной инженерии, маскируясь под клиентов или заказчиков, подозреваемые вводили граждан в заблуждение. Под различными предлогами, например, внесение предоплаты, подтверждение бронирования или «гарантия сделки», они склоняли жертв к переводу денежных средств на подконтрольные им банковские счета или номера телефонов. В некоторых случаях применялось давление, имитация делового общения и подмена платёжных реквизитов.

Одна из пострадавших, пенсионер, потеряла в результате действий мошенников 3 140 000 рублей.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, совершённого в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ). Все трое подозреваемых помещены под стражу в соответствии со статьёй 91 УПК РФ.

В ходе обысков по местам проживания подозреваемых были изъяты 13 мобильных телефонов, ноутбук, планшет, сим-карты и 8 банковских карт, которые, предположительно, использовались в преступной деятельности. В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на выявление всех эпизодов преступной деятельности группы и установление возможных сообщников.

