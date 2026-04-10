В Петербурге задержали мужчину, стрелявшего из ружья в подъезде

Накануне днем, 10 апреля около 14 часов 20 минут в полицию поступил сигнал о вооруженном мужчине, угрожавшем сотруднице ТСЖ у дома №82 по Ленинскому проспекту. На место немедленно прибыл наряд патрульно-постовой службы, задержавший 49-летнего неработающего местного жителя.

Установлено, что инцидент начался с конфликта между задержанным и 65-летней консьержкой: причина ссоры — списание средств со счета мужчины за неуплату коммунальных услуг. В ходе ссоры мужчина достал ружье и произвел два выстрела в стену, к счастью, никто не пострадал.

Оружие изъято для проведения экспертизы, а сам злоумышленник доставлен в отдел полиции для выяснения обстоятельств. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.