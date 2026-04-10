ента новостей

12:54
На развязке КАД с Московским шоссе на двадцать дней полностью перекроют два съезда
12:46
В Выборге задержали местного жителя, напавшего на прохожего
12:14
В Петербурге задержан дроп, обманувший пенсионерку из Невского района
12:10
Полицейские задержали троих жителей Самарской области за аферы в Сети
10:53
В Петербурге задержали мужчину, стрелявшего из ружья в подъезде
10:47
В Петербурге бездомный напал на женщину с садовыми ножницами
10:42
Казачьим обществам Петербурга предоставят субсидии на проведение мероприятий
10:28
В центре Петербурга вводится ограничение движения транспорта
10:23
В Петербурге полицейские в час пик быстро доставили задыхающегося младенца в больницу
21:34
Разводку Ладожского моста перенесли из-за сильного ветра
21:18
В Петербурге стартует ежегодный период разводки мостов
21:10
Выставка «Воинская слава - глазами художника»
13:06
В Петербурге задержали подозреваемого в поножовщине на почве ревности
12:59
В Петербурге задержали «помощницу» мошенников, забравшую у пенсионерки деньги
12:54
В Петербурге задержали организатора интернет-магазина по продаже наркотиков
12:48
В Петербурге задержали соучастника мошенников, обманувших пенсионерку
12:35
Полицейские задержали двоих молодых людей подозреваемых в мошенничестве с банковскими картами
12:09
В Петербурге задержали подозреваемого в организации незаконной миграции
12:05
В Петербурге задержали подозреваемую в мошенничестве с недвижимостью
11:59
В центре Петербурга задержали любителя пострелять из окна из пневматики
21:00
Выставка картин Александра Александровича Попова
20:58
В Петербурге пройдут авторские вечера Эдварда Радзинского
20:55
На КАД опракинулся грузовик и рассыпал груз по проезжей части съезда
20:45
В Петербурге стартовал пятый Всероссийский спортивный марафон «Сила России»
16:40
В Петербурге задержали женщину, зарезавшую бывшего супруга
16:32
В Петербурге в массовом ДТП пострадали четыре пассажирки автобуса
11:27
Полицейские Петербурга ликвидировали межрегиональный канал незаконного оборота банковских и SIM-карт
11:20
В Сосновом Бору задержали подозреваемого в разбойном нападении на продуктовый магазин
11:13
На КАД кроссовер врезался в стоящий "Киа-Рио". Водитель Киа погиб на месте, его сына подпростка увезли в больницу
11:06
В Петербурге мужчина избил и ограбил знакомую в апарт-отеле
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали мужчину, стрелявшего из ружья в подъезде

В Петербурге задержали мужчину, стрелявшего из ружья в подъезде

Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские Красносельского района Петербурга задержали местного жителя, стрелявшего из ружья в подъезде

Накануне днем, 10 апреля около 14 часов 20 минут в полицию поступил сигнал о вооруженном мужчине, угрожавшем сотруднице ТСЖ у дома №82 по Ленинскому проспекту. На место немедленно прибыл наряд патрульно-постовой службы, задержавший 49-летнего неработающего местного жителя.

Установлено, что инцидент начался с конфликта между задержанным и 65-летней консьержкой: причина ссоры — списание средств со счета мужчины за неуплату коммунальных услуг. В ходе ссоры мужчина достал ружье и произвел два выстрела в стену, к счастью, никто не пострадал.

Оружие изъято для проведения экспертизы, а сам злоумышленник доставлен в отдел полиции для выяснения обстоятельств. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Все по теме: Красносельский район, стрельба
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

29-04-2024, 12:25
В Металлстрое задержали стрелявшего из охотничьего ружья в ходе бытовой ссоры
1-04-2026, 10:05
На Витебском проспекте пьяный мужчина стрелял из ружья из окна квартиры
31-03-2024, 12:30
В Ленобласти охранник прострелил мужчине ногу
25-11-2022, 12:04
В Петербурге задержали злоумышленника стрелявшего в мужчину в ходе дорожного конфликта
22-04-2024, 11:58
В Ленобласти задержали стрелка из деревни Заборье
23-03-2023, 12:35
В Колпино мужчина устроил стрельбу в коммунальной квартире

Происшествия на дорогах

8-04-2026, 20:55
На КАД опракинулся грузовик и рассыпал груз по проезжей части съезда
8-04-2026, 16:32
В Петербурге в массовом ДТП пострадали четыре пассажирки автобуса
8-04-2026, 11:13
На КАД кроссовер врезался в стоящий "Киа-Рио". Водитель Киа погиб на месте, его сына подпростка увезли в больницу
6-04-2026, 10:37
В Гатчинском районе в лобовом ДТП погиб водитель «ВАЗ-21150»
Наверх