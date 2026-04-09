В центре Петербурга задержали любителя пострелять из окна из пневматики

Накануне днем, 8 апреля около 13 часов, к полицейским поступила информация о стрельбе из окна жилого дома на проспекте Римского-Корсакова, в результате чего пострадал прохожий.

Сотрудники правоохранительных органов, оперативно прибывшие по вызову, задержали 45-летнего жильца того же дома. По предварительной информации, он может быть причастен к инциденту.

Вскоре после задержания в полицию поступило сообщение о том, что за медицинской помощью обратился 29-летний москвич. Пострадавший сообщил, что получил травмы головы и плеча от попадания пластиковых шариков, выпущенных из указанного окна. Получив необходимую медицинскую помощь, мужчина был выписан в удовлетворительном состоянии.

У задержанного обнаружены пневматический пистолет и патроны с пластиковыми шариками. Данное оружие не зарегистрировано в установленном порядке.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство" (часть 2 статьи 213 Уголовного кодекса Российской Федерации). За стрелявшего применена мера пресечения в виде задержания в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.