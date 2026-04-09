ента новостей

13:06
В Петербурге задержали подозреваемого в поножовщине на почве ревности
12:59
В Петербурге задержали «помощницу» мошенников, забравшую у пенсионерки деньги
12:54
В Петербурге задержали организатора интернет-магазина по продаже наркотиков
12:48
В Петербурге задержали соучастника мошенников, обманувших пенсионерку
12:35
Полицейские задержали двоих молодых людей подозреваемых в мошенничестве с банковскими картами
12:09
В Петербурге задержали подозреваемого в организации незаконной миграции
12:05
В Петербурге задержали подозреваемую в мошенничестве с недвижимостью
11:59
В центре Петербурга задержали любителя пострелять из окна из пневматики
21:00
Выставка картин Александра Александровича Попова
20:58
В Петербурге пройдут авторские вечера Эдварда Радзинского
20:55
На КАД опракинулся грузовик и рассыпал груз по проезжей части съезда
20:45
В Петербурге стартовал пятый Всероссийский спортивный марафон «Сила России»
16:40
В Петербурге задержали женщину, зарезавшую бывшего супруга
16:32
В Петербурге в массовом ДТП пострадали четыре пассажирки автобуса
11:27
Полицейские Петербурга ликвидировали межрегиональный канал незаконного оборота банковских и SIM-карт
11:20
В Сосновом Бору задержали подозреваемого в разбойном нападении на продуктовый магазин
11:13
На КАД кроссовер врезался в стоящий "Киа-Рио". Водитель Киа погиб на месте, его сына подпростка увезли в больницу
11:06
В Петербурге мужчина избил и ограбил знакомую в апарт-отеле
11:01
В Петербурге пресекли сразу несколько схем незаконной легализации иностранцев
10:57
В Петербурге курьера мошенников задержали в момент передачи денег от пенсионерки
10:52
В Петербурге ликвидировали наркоплантации в двух квартирах
21:04
Парламентарии Петербурга направили пасхальный гуманитарный конвой в зону СВО
20:54
В Петербурге стартует Первый международный фестиваль документального кино «ПитерДок»
14:46
В Герценовском университете поддержат талантливых первокурсников повышенной стипендиейи
10:40
На развязке КАД с Софийской улицей на месяц перекроют две полосы
10:38
В Ленобласти со стрельбой задержали лихача на «Ауди»
10:27
В Петербурге задержали помощницу скульптора, после визита к обманутой пенсионерке
10:20
В Петербурге задержали лжеремонтников по подозрению в хищении денег граждан под предлогом ремонта бытовой техники
10:11
В Невксом районе конфликт наркоманов закончился поножовщиной и падением с 12 этажа
20:54
В Петербурге пройдет «Неделя чистоты»
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В центре Петербурга задержали любителя пострелять из окна из пневматики

В центре Петербурга задержали любителя пострелять из окна из пневматики

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
ГУ МВД
Полицейские Адмиралтейского района задержали любителя пострелять из окна по прохожим из пневматического пистолета

Накануне днем, 8 апреля около 13 часов, к полицейским поступила информация о стрельбе из окна жилого дома на проспекте Римского-Корсакова, в результате чего пострадал прохожий.

Сотрудники правоохранительных органов, оперативно прибывшие по вызову, задержали 45-летнего жильца того же дома. По предварительной информации, он может быть причастен к инциденту.

Вскоре после задержания в полицию поступило сообщение о том, что за медицинской помощью обратился 29-летний москвич. Пострадавший сообщил, что получил травмы головы и плеча от попадания пластиковых шариков, выпущенных из указанного окна. Получив необходимую медицинскую помощь, мужчина был выписан в удовлетворительном состоянии.

У задержанного обнаружены пневматический пистолет и патроны с пластиковыми шариками. Данное оружие не зарегистрировано в установленном порядке.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство" (часть 2 статьи 213 Уголовного кодекса Российской Федерации). За стрелявшего применена мера пресечения в виде задержания в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

Все по теме: Адмиралтейский район, стрельба, пневматика
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Наверх